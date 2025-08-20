https://ria.ru/20250820/rossija-2036450593.html
Правительство рассказало о мерах борьбы с киберпреступлениями
Правительство рассказало о мерах борьбы с киберпреступлениями - РИА Новости, 20.08.2025
Правительство рассказало о мерах борьбы с киберпреступлениями
Разработка алгоритма для выявления ИИ при совершении киберпреступлений включена в концепцию противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T10:18:00+03:00
2025-08-20T10:18:00+03:00
2025-08-20T10:59:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036450974_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_e1e3a488329c41045da760b7f987bf2a.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Разработка алгоритма для выявления ИИ при совершении киберпреступлений включена в концепцию противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Среди других мер технической борьбы с мошенниками – разработка алгоритма выявления технологии искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений. Поиском таких решений займутся Минцифры, МВД и Роскомнадзор. Завершение работы запланировано на I квартал 2028 года", - говорится в сообщении. Другой технической мерой станет создание единого реестра адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов. Как отметили в кабмине, это повысит эффективность борьбы с их электронными двойниками, которые мошенники используют для кражи персональной информации. "Единый реестр может быть создан в III квартале 2026 года усилиями Минцифры, МВД, Минфина, ФНС, Роскомнадзора и других госструктур", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250211/internet-1998525617.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036450974_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_3859dc12845f5e7e7718457d7c7d796e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Правительство рассказало о мерах борьбы с киберпреступлениями
В России разработают алгоритм выявления ИИ при совершении киберпреступлений