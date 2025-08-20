Рейтинг@Mail.ru
10:18 20.08.2025 (обновлено: 10:59 20.08.2025)
Правительство рассказало о мерах борьбы с киберпреступлениями
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Разработка алгоритма для выявления ИИ при совершении киберпреступлений включена в концепцию противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Среди других мер технической борьбы с мошенниками – разработка алгоритма выявления технологии искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений. Поиском таких решений займутся Минцифры, МВД и Роскомнадзор. Завершение работы запланировано на I квартал 2028 года", - говорится в сообщении. Другой технической мерой станет создание единого реестра адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов. Как отметили в кабмине, это повысит эффективность борьбы с их электронными двойниками, которые мошенники используют для кражи персональной информации. "Единый реестр может быть создан в III квартале 2026 года усилиями Минцифры, МВД, Минфина, ФНС, Роскомнадзора и других госструктур", - отметили в пресс-службе.
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
© Getty Images / d3signРабота за компьютером
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Разработка алгоритма для выявления ИИ при совершении киберпреступлений включена в концепцию противодействия киберпреступности, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Среди других мер технической борьбы с мошенниками – разработка алгоритма выявления технологии искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений. Поиском таких решений займутся Минцифры, МВД и Роскомнадзор. Завершение работы запланировано на I квартал 2028 года", - говорится в сообщении.
Другой технической мерой станет создание единого реестра адресов электронных ссылок на официальные сайты популярных интернет-магазинов. Как отметили в кабмине, это повысит эффективность борьбы с их электронными двойниками, которые мошенники используют для кражи персональной информации.
"Единый реестр может быть создан в III квартале 2026 года усилиями Минцифры, МВД, Минфина, ФНС, Роскомнадзора и других госструктур", - отметили в пресс-службе.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Россиянам рассказали, как не позволить ИИ обмануть себя в интернете
11 февраля, 05:28
 
