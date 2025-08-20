https://ria.ru/20250820/rossija-2036409485.html

Экс-руководство Курской области нанесло ущерб обороноспособности России

Экс-руководство Курской области нанесло ущерб обороноспособности России

Действия бывшего руководства Курской области нанесли ущерб обороноспособности России, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Действия бывшего руководства Курской области нанесли ущерб обороноспособности России, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что, как считает следствие, действия ныне обвиняемого по уголовному делу бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова "причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства". Мещанский суд столицы в апреле арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого зама Алексея Дедова. По версии следствия, они, совместно с руководством Корпорации развития Курской области, бывший глава которой Владимир Лукин также арестован, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Генпрокуратура через суд потребовала также взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей.

