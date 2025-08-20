https://ria.ru/20250820/rossija-2036409485.html
Экс-руководство Курской области нанесло ущерб обороноспособности России
Экс-руководство Курской области нанесло ущерб обороноспособности России - РИА Новости, 20.08.2025
Экс-руководство Курской области нанесло ущерб обороноспособности России
Действия бывшего руководства Курской области нанесли ущерб обороноспособности России, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T00:54:00+03:00
2025-08-20T00:54:00+03:00
2025-08-20T00:54:00+03:00
курская область
алексей дедов
владимир лукин
алексей смирнов (политик)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011656774_101:29:727:381_1920x0_80_0_0_7e4647876265c0b30adfc40a297fd858.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Действия бывшего руководства Курской области нанесли ущерб обороноспособности России, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что, как считает следствие, действия ныне обвиняемого по уголовному делу бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова "причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства". Мещанский суд столицы в апреле арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого зама Алексея Дедова. По версии следствия, они, совместно с руководством Корпорации развития Курской области, бывший глава которой Владимир Лукин также арестован, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Генпрокуратура через суд потребовала также взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995846543.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011656774_0:0:825:620_1920x0_80_0_0_eb7046c09d30b218f1d17afd9e576583.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей дедов, владимир лукин, алексей смирнов (политик) , генеральная прокуратура рф
Курская область, Алексей Дедов, Владимир Лукин, Алексей Смирнов (политик) , Генеральная прокуратура РФ
Экс-руководство Курской области нанесло ущерб обороноспособности России
Действия экс-руководства Курской области нанесли ущерб обороноспособности РФ