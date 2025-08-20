https://ria.ru/20250820/rossii-2036569579.html

Патрушев рассказал об инвестициях в порты Кубани до 2030 года

НОВОРОССИЙСК, 20 авг - РИА Новости. Объем инвестиций в инфраструктуру портов Краснодарского края до 2030 года составит более 500 миллиардов рублей, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "В портах Краснодарского края - Новороссийск, Тамань, Туапсе, Темрюк, Кавказ и Ейск до 2030 года планируется реализовать порядка 20 проектов с общим объемом инвестиций свыше 500 миллиардов рублей", - сказал Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях Азово-Черноморского региона. По его словам, за последние годы в Азово-Черноморском регионе удалось запустить масштабный процесс обновления и расширения портовой инфраструктуры. Патрушев отметил, что в порту Новороссийска строится универсальный перегрузочный комплекс мощностью 12 миллионов тонн в год, а в морском порту Тамань возводится перевалочный комплекс аммиака и минеральных удобрений мощностью до 5 миллионов тонн. В Крыму и Севастополе планируется модернизация морских портов, выстраиваются новые транспортные логистические схемы, сказал он. "В морских портах Мариуполь и Бердянск продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. Для обеспечения безопасности мореплавания установлено навигационное оборудование, ведутся дноуглубительные работы. В целях роста объемов обработки грузов планируется сформировать современные технологические комплексы", - сообщил председатель Морской коллегии. В Ростовской области реализуются проекты по строительству комплекса портовых и логистических сооружений, терминалов для экспортной отгрузки зерна и сыпучих грузов на суда типа "река-море", сказал Патрушев.

