Патрушев рассказал об инвестициях в порты Кубани до 2030 года
17:51 20.08.2025 (обновлено: 18:16 20.08.2025)
Патрушев рассказал об инвестициях в порты Кубани до 2030 года
Патрушев рассказал об инвестициях в порты Кубани до 2030 года
НОВОРОССИЙСК, 20 авг - РИА Новости. Объем инвестиций в инфраструктуру портов Краснодарского края до 2030 года составит более 500 миллиардов рублей, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "В портах Краснодарского края - Новороссийск, Тамань, Туапсе, Темрюк, Кавказ и Ейск до 2030 года планируется реализовать порядка 20 проектов с общим объемом инвестиций свыше 500 миллиардов рублей", - сказал Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях Азово-Черноморского региона. По его словам, за последние годы в Азово-Черноморском регионе удалось запустить масштабный процесс обновления и расширения портовой инфраструктуры. Патрушев отметил, что в порту Новороссийска строится универсальный перегрузочный комплекс мощностью 12 миллионов тонн в год, а в морском порту Тамань возводится перевалочный комплекс аммиака и минеральных удобрений мощностью до 5 миллионов тонн. В Крыму и Севастополе планируется модернизация морских портов, выстраиваются новые транспортные логистические схемы, сказал он. "В морских портах Мариуполь и Бердянск продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. Для обеспечения безопасности мореплавания установлено навигационное оборудование, ведутся дноуглубительные работы. В целях роста объемов обработки грузов планируется сформировать современные технологические комплексы", - сообщил председатель Морской коллегии. В Ростовской области реализуются проекты по строительству комплекса портовых и логистических сооружений, терминалов для экспортной отгрузки зерна и сыпучих грузов на суда типа "река-море", сказал Патрушев.
краснодарский край, новороссийск, тамань (станица), николай патрушев, экономика
Краснодарский край, Новороссийск, Тамань (станица), Николай Патрушев, Экономика
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
НОВОРОССИЙСК, 20 авг - РИА Новости. Объем инвестиций в инфраструктуру портов Краснодарского края до 2030 года составит более 500 миллиардов рублей, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"В портах Краснодарского края - Новороссийск, Тамань, Туапсе, Темрюк, Кавказ и Ейск до 2030 года планируется реализовать порядка 20 проектов с общим объемом инвестиций свыше 500 миллиардов рублей", - сказал Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях Азово-Черноморского региона.
По его словам, за последние годы в Азово-Черноморском регионе удалось запустить масштабный процесс обновления и расширения портовой инфраструктуры.
Патрушев отметил, что в порту Новороссийска строится универсальный перегрузочный комплекс мощностью 12 миллионов тонн в год, а в морском порту Тамань возводится перевалочный комплекс аммиака и минеральных удобрений мощностью до 5 миллионов тонн. В Крыму и Севастополе планируется модернизация морских портов, выстраиваются новые транспортные логистические схемы, сказал он.
"В морских портах Мариуполь и Бердянск продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. Для обеспечения безопасности мореплавания установлено навигационное оборудование, ведутся дноуглубительные работы. В целях роста объемов обработки грузов планируется сформировать современные технологические комплексы", - сообщил председатель Морской коллегии.
В Ростовской области реализуются проекты по строительству комплекса портовых и логистических сооружений, терминалов для экспортной отгрузки зерна и сыпучих грузов на суда типа "река-море", сказал Патрушев.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В России будут создавать сбалансированный флот, заявил Патрушев
11 августа, 17:20
 
Краснодарский крайНовороссийскТамань (станица)Николай ПатрушевЭкономика
 
 
