https://ria.ru/20250820/rosaviatsiya-2036614163.html

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.08.2025

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T23:53:00+03:00

2025-08-20T23:53:00+03:00

2025-08-20T23:58:00+03:00

калуга

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

артем кореняко

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250820/aviakompanii-2036422640.html

калуга

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калуга, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко, россия