В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения
2025-08-20T23:53:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорты Калуги ("Грабцево"), Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
