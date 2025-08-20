Рогов сообщил об ударе ВСУ по школе Запорожской области, есть пострадавшие
Рогов: при ударе ВСУ по школе в Каменке-Днепровской пострадали женщина и ребенок
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, повреждена школа, пострадали женщина и ребенок, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник на протяжении всего дня осуществлял массированный артиллерийский обстрел, удар РСЗО и атаку дронами по Каменке-Днепровской. Под удар попала в том числе школа", - сказал Рогов.
По его словам, целями противника были жилой сектор и гражданская инфраструктура города.
"К сожалению, есть пострадавшие: местная мирная жительница получила ампутационное ранение руки, а ребенка - ученика 5 класса - посекло осколками", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
