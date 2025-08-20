https://ria.ru/20250820/rogov-2036610298.html

Рогов сообщил об ударе ВСУ по школе Запорожской области, есть пострадавшие

Рогов сообщил об ударе ВСУ по школе Запорожской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.08.2025

Рогов сообщил об ударе ВСУ по школе Запорожской области, есть пострадавшие

Украинские войска нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, повреждена школа, пострадали женщина и ребенок, сообщил РИА... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T22:54:00+03:00

2025-08-20T22:54:00+03:00

2025-08-20T22:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

владимир рогов

происшествия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, повреждена школа, пострадали женщина и ребенок, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник на протяжении всего дня осуществлял массированный артиллерийский обстрел, удар РСЗО и атаку дронами по Каменке-Днепровской. Под удар попала в том числе школа", - сказал Рогов. По его словам, целями противника были жилой сектор и гражданская инфраструктура города. "К сожалению, есть пострадавшие: местная мирная жительница получила ампутационное ранение руки, а ребенка - ученика 5 класса - посекло осколками", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, владимир рогов, происшествия, вооруженные силы украины