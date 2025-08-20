Рейтинг@Mail.ru
Рогов сообщил об ударе ВСУ по школе Запорожской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/rogov-2036610298.html
Рогов сообщил об ударе ВСУ по школе Запорожской области, есть пострадавшие
Рогов сообщил об ударе ВСУ по школе Запорожской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.08.2025
Рогов сообщил об ударе ВСУ по школе Запорожской области, есть пострадавшие
Украинские войска нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, повреждена школа, пострадали женщина и ребенок, сообщил РИА... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T22:54:00+03:00
2025-08-20T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, повреждена школа, пострадали женщина и ребенок, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник на протяжении всего дня осуществлял массированный артиллерийский обстрел, удар РСЗО и атаку дронами по Каменке-Днепровской. Под удар попала в том числе школа", - сказал Рогов. По его словам, целями противника были жилой сектор и гражданская инфраструктура города. "К сожалению, есть пострадавшие: местная мирная жительница получила ампутационное ранение руки, а ребенка - ученика 5 класса - посекло осколками", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, владимир рогов, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об ударе ВСУ по школе Запорожской области, есть пострадавшие

Рогов: при ударе ВСУ по школе в Каменке-Днепровской пострадали женщина и ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, повреждена школа, пострадали женщина и ребенок, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник на протяжении всего дня осуществлял массированный артиллерийский обстрел, удар РСЗО и атаку дронами по Каменке-Днепровской. Под удар попала в том числе школа", - сказал Рогов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Все ради третьей мировой: в программе — взрывы, теракты и катастрофы
6 августа, 08:00
По его словам, целями противника были жилой сектор и гражданская инфраструктура города.
"К сожалению, есть пострадавшие: местная мирная жительница получила ампутационное ранение руки, а ребенка - ученика 5 класса - посекло осколками", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала