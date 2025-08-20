Рейтинг@Mail.ru
Школа экспорта РЭЦ завершила второй модуль обучения управленческих команд - РИА Новости, 20.08.2025
13:56 20.08.2025
Школа экспорта РЭЦ завершила второй модуль обучения управленческих команд
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. С 13 по 15 августа в Школе экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) успешно состоялся второй модуль обучения региональных управленческих команд субъектов РФ, сообщает центр."Представители 15 регионов России сверили текущий статус исполнения Регионального экспортного стандарта 2.0, получили новые вводные и представили результаты работ по актуализации своих программ развития экспорта. Во втором модуле участники прошли 8 образовательных блоков... представители региональных команд "набили руку" на интенсиве по работе с проектами", - говорится в сообщении.Команды вместе с экспертами Российского экспортного центра оценили степень внедрения РЭС 2.0 за последние 4 года и достижения заданных стандартом целей, а также обсудили нововведения и вопросы их внедрения в программы развития экспорта регионов.Всего за 4 года реализации РЭС 2.0 - комплексного набора из 15 инструментов, внедрение которых создает в регионах благоприятные условия для экспортной деятельности - было обучено более 30 тысяч специалистов в области внешнеэкономической деятельности, более 2 тысяч компаний приняли участие в региональных программах акселерации для экспортно ориентированного бизнеса. Кроме того, проведено более 3 тысяч международных мероприятий, в которых приняли участие более 25 тысяч компаний.Также команды презентовали свои проекты программ развития экспорта, получили разъяснения от экспертов и выполнили 12 практических работ."С 2021 года образовательная программа "Экспорт регионов 2.0" стала одним из ключевых элементов работы Группы РЭЦ по развитию экспортного потенциала субъектов РФ. Школа экспорта РЭЦ поддерживает и будет поддерживать управленческие команды на пути развития экспорта в регионах", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина."За эти 4 года была проделана невероятная как по объему, так и по эффективности работа. В частности, хочу отметить, что командам при поддержке РЭЦ удалось достичь главной цели РЭС 2.0 – перейти от фрагментированной помощи бизнесу в рамках отдельных инициатив к единой региональной инфраструктуре поддержки экспорта, обеспечивающей предпринимателям постоянный удобный доступ к господдержке", – подчеркнул со своей стороны директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов.Программа "Экспорт регионов 2.0" реализуется Школой экспорта РЭЦ уже в течение пяти лет и нацелена на вовлечение региональных органов исполнительной власти в процесс стратегического планирования и реализации политики поддержки и развития экспорта в субъекте Российской Федерации, а также на формирование системного подхода к реализации Регионального экспортного стандарта 2.0.В 2025 году в программе участвует 15 регионов РФ: Владимирская область, Иркутская область, Калужская область, Кировская область, Курская область, Оренбургская область, Орловская область, Республика Бурятия, Республика Татарстан, Ростовская область, Саратовская область, Ставропольский край, Тверская область, Ульяновская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.Узнать больше об образовательных возможностях для экспортно ориентированного бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
российский экспортный центр (рэц), экономика, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Россия
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. С 13 по 15 августа в Школе экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) успешно состоялся второй модуль обучения региональных управленческих команд субъектов РФ, сообщает центр.
"Представители 15 регионов России сверили текущий статус исполнения Регионального экспортного стандарта 2.0, получили новые вводные и представили результаты работ по актуализации своих программ развития экспорта. Во втором модуле участники прошли 8 образовательных блоков... представители региональных команд "набили руку" на интенсиве по работе с проектами", - говорится в сообщении.
Команды вместе с экспертами Российского экспортного центра оценили степень внедрения РЭС 2.0 за последние 4 года и достижения заданных стандартом целей, а также обсудили нововведения и вопросы их внедрения в программы развития экспорта регионов.
Всего за 4 года реализации РЭС 2.0 - комплексного набора из 15 инструментов, внедрение которых создает в регионах благоприятные условия для экспортной деятельности - было обучено более 30 тысяч специалистов в области внешнеэкономической деятельности, более 2 тысяч компаний приняли участие в региональных программах акселерации для экспортно ориентированного бизнеса. Кроме того, проведено более 3 тысяч международных мероприятий, в которых приняли участие более 25 тысяч компаний.
Также команды презентовали свои проекты программ развития экспорта, получили разъяснения от экспертов и выполнили 12 практических работ.
"С 2021 года образовательная программа "Экспорт регионов 2.0" стала одним из ключевых элементов работы Группы РЭЦ по развитию экспортного потенциала субъектов РФ. Школа экспорта РЭЦ поддерживает и будет поддерживать управленческие команды на пути развития экспорта в регионах", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
"За эти 4 года была проделана невероятная как по объему, так и по эффективности работа. В частности, хочу отметить, что командам при поддержке РЭЦ удалось достичь главной цели РЭС 2.0 – перейти от фрагментированной помощи бизнесу в рамках отдельных инициатив к единой региональной инфраструктуре поддержки экспорта, обеспечивающей предпринимателям постоянный удобный доступ к господдержке", – подчеркнул со своей стороны директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов.
Программа "Экспорт регионов 2.0" реализуется Школой экспорта РЭЦ уже в течение пяти лет и нацелена на вовлечение региональных органов исполнительной власти в процесс стратегического планирования и реализации политики поддержки и развития экспорта в субъекте Российской Федерации, а также на формирование системного подхода к реализации Регионального экспортного стандарта 2.0.
В 2025 году в программе участвует 15 регионов РФ: Владимирская область, Иркутская область, Калужская область, Кировская область, Курская область, Оренбургская область, Орловская область, Республика Бурятия, Республика Татарстан, Ростовская область, Саратовская область, Ставропольский край, Тверская область, Ульяновская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Узнать больше об образовательных возможностях для экспортно ориентированного бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
