Предметных разговоров с Renault о возвращении не ведется, заявил Чемезов - РИА Новости, 20.08.2025
04:17 20.08.2025
Предметных разговоров с Renault о возвращении не ведется, заявил Чемезов
Политических предпосылок для возвращения Renault в "АвтоВАЗ" нет даже на дальнем горизонте, предметных разговоров на эту тему не ведется, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
2025-08-20T04:17:00+03:00
2025-08-20T04:17:00+03:00
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Политических предпосылок для возвращения Renault в "АвтоВАЗ" нет даже на дальнем горизонте, предметных разговоров на эту тему не ведется, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Французский Renault в середине мая 2022 года передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". При этом сделка предусматривала опцион на обратный выкуп доли в течение шести лет. Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Позже, в сентябре 2024 года, госкорпорация с помощью опциона на право обратного выкупа вернула себе этот пакет. Гендиректор Renault Лука де Мео в феврале этого года говорил, что компания не исключает возвращения в Россию. "Давайте будем реалистами. Никаких политических предпосылок для этого пока нет, даже на самом дальнем горизонте их не видно. Никаких предметных разговоров с Renault на эту тему тоже не ведется", - сказал Чемезов в ответ на вопрос о перспективах и условиях возможного возвращения Renault в капитал "АвтоВАЗа". "Что касается условий, то их определяет государство. Напомню, что президент поручил на уровне правительства сформировать порядок возвращения иностранных компаний", - добавил он. Президент России Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров указывал, что возвращение Renault в капитал "АвтоВАЗа" возможно только в случае, если иностранная компания выполнила ряд условий, прописанных в договоре, среди которых поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления. Вопрос, выполнила ли она их, надо задавать "АвтоВАЗу", отмечал он. Кроме того, нужно учитывать инвестиции, которые государство сделало за истекшее время, подчеркивал Мантуров.
россия
