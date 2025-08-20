Рейтинг@Mail.ru
20:16 20.08.2025 (обновлено: 20:30 20.08.2025)
С Байконура стартовала ракета для запуска спутника с мышами и мухами
БАЙКОНУР (Казахстан), 20 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Бион-М" № 2, на котором в космос отправятся 75 мышей и 1,5 тысячи мух-дрозофил, стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости.Спутник вывели на орбиту. Процесс занял девять минут 23 секунды.Аппарат доставят на высокоширотную орбиту с большим наклонением высотой 370-380 километров. Ученые хотят проверить ее биологическую безопасность. На такой орбите больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Полет рассчитан на 30 суток."Бион-М" № 2 состоит из герметичного спускаемого аппарата, внутри и снаружи которого размещена научная аппаратура, приборного и агрегатного отсеков, платформы средств отделения и солнечных батарей.С 1973 по 1996 год запустили 11 "Бионов", на борту которых в космосе побывали обезьяны, крысы, гекконы, рыбы гуппи, насекомые и одноклеточные организмы. В 2013 году состоялся полет модернизированного "Бион-М" с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. Это был первый спутник серии, полет которого длился 30 суток.
БАЙКОНУР (Казахстан), 20 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Бион-М" № 2, на котором в космос отправятся 75 мышей и 1,5 тысячи мух-дрозофил, стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости.
Спутник вывели на орбиту. Процесс занял девять минут 23 секунды.
Уникальный проект московского школьника отправят на орбиту
14:06
Аппарат доставят на высокоширотную орбиту с большим наклонением высотой 370-380 километров. Ученые хотят проверить ее биологическую безопасность. На такой орбите больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Полет рассчитан на 30 суток.
"Бион-М" № 2 состоит из герметичного спускаемого аппарата, внутри и снаружи которого размещена научная аппаратура, приборного и агрегатного отсеков, платформы средств отделения и солнечных батарей.
С 1973 по 1996 год запустили 11 "Бионов", на борту которых в космосе побывали обезьяны, крысы, гекконы, рыбы гуппи, насекомые и одноклеточные организмы. В 2013 году состоялся полет модернизированного "Бион-М" с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. Это был первый спутник серии, полет которого длился 30 суток.
В "Ростехе" рассказали о модуле "Теленаука" для спутника "Бион-М"
31 мая 2024, 08:17
 
НаукаСоюз-2.1бБайконур (космодром)КосмосКосмос - РИА НаукаЖивотныеМышиБион-М
 
 
Заголовок открываемого материала