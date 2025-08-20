https://ria.ru/20250820/raketa-2036596376.html

С Байконура стартовала ракета для запуска спутника с мышами и мухами

С Байконура стартовала ракета для запуска спутника с мышами и мухами - РИА Новости, 20.08.2025

С Байконура стартовала ракета для запуска спутника с мышами и мухами

Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Бион-М" № 2, на котором в космос отправятся 75 мышей и 1,5 тысячи мух-дрозофил, стартовала с Байконура, передает корреспондент... РИА Новости, 20.08.2025

БАЙКОНУР (Казахстан), 20 авг – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Бион-М" № 2, на котором в космос отправятся 75 мышей и 1,5 тысячи мух-дрозофил, стартовала с Байконура, передает корреспондент РИА Новости.Спутник вывели на орбиту. Процесс занял девять минут 23 секунды.Аппарат доставят на высокоширотную орбиту с большим наклонением высотой 370-380 километров. Ученые хотят проверить ее биологическую безопасность. На такой орбите больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Полет рассчитан на 30 суток."Бион-М" № 2 состоит из герметичного спускаемого аппарата, внутри и снаружи которого размещена научная аппаратура, приборного и агрегатного отсеков, платформы средств отделения и солнечных батарей.С 1973 по 1996 год запустили 11 "Бионов", на борту которых в космосе побывали обезьяны, крысы, гекконы, рыбы гуппи, насекомые и одноклеточные организмы. В 2013 году состоялся полет модернизированного "Бион-М" с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. Это был первый спутник серии, полет которого длился 30 суток.

