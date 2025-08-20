https://ria.ru/20250820/rak-2036582119.html
У мужчины нашли рак после съеденной сосиски
У мужчины нашли рак после съеденной сосиски
У британца, списавшего боль в животе на отравление сосиской после барбекю, обнаружили рак, пишет Daily Mail. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T18:49:00+03:00
2025-08-20T18:49:00+03:00
2025-08-20T18:57:00+03:00
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. У британца, списавшего боль в животе на отравление сосиской после барбекю, обнаружили рак, пишет Daily Mail."Я решил, что сосиски были несвежие", — приводит издание его слова.Мужчина отметил, что первый признак плохого самочувствия появился через несколько дней после семейного барбекю. Он решил, что это пищевое отравление, и обратился в больницу, где ему дали медикаменты и отправили домой.После ухудшения самочувствия он повторно обратился за помощью медиков, которые в итоге обнаружили у него рак толстой кишки.
