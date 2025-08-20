Рейтинг@Mail.ru
22:21 20.08.2025 (обновлено: 22:23 20.08.2025)
Путин отметил эффективную работу "Росатома" по внедрению технологий
Путин отметил эффективную работу "Росатома" по внедрению технологий
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметил, что коллектив госкорпорации "Росатом" эффективно решает задачи по внедрению прорывных технологий в ключевые отрасли экономики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Коллектив госкорпорации "Росатом" хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников. Вы эффективно решаете задачи, направленные на внедрение прорывных технологий в ключевые отрасли экономики, реализацию инфраструктурных проектов, модернизацию атомного ледокольного флота, вносите весомый вклад в освоение космического пространства", - говорится в поздравлении.
Путин отметил эффективную работу "Росатома" по внедрению технологий

Путин заявил, что Росатом эффективно внедряет технологии в ключевые отрасли

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметил, что коллектив госкорпорации "Росатом" эффективно решает задачи по внедрению прорывных технологий в ключевые отрасли экономики.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Коллектив госкорпорации "Росатом" хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников. Вы эффективно решаете задачи, направленные на внедрение прорывных технологий в ключевые отрасли экономики, реализацию инфраструктурных проектов, модернизацию атомного ледокольного флота, вносите весомый вклад в освоение космического пространства", - говорится в поздравлении.
Открытие торжественного шоу к 80-летию атомной отрасли - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Лихачев с гитарой в руках открыл шоу к 80-летию атомной отрасли
