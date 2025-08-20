https://ria.ru/20250820/putin-2036608684.html
Путин отметил эффективную работу "Росатома" по внедрению технологий
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметил, что коллектив госкорпорации "Росатом" эффективно решает задачи по внедрению прорывных технологий в ключевые отрасли экономики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Коллектив госкорпорации "Росатом" хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников. Вы эффективно решаете задачи, направленные на внедрение прорывных технологий в ключевые отрасли экономики, реализацию инфраструктурных проектов, модернизацию атомного ледокольного флота, вносите весомый вклад в освоение космического пространства", - говорится в поздравлении.
