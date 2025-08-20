https://ria.ru/20250820/putin-2036607283.html
Путин высказался о ядерном щите России
2025-08-20T22:11:00+03:00
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Ядерный щит России сформирован надежно, заявил Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов атомной отрасли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду <...> сформирован надежный ядерный щит Родины", — отметил он.Как подчеркнул Путин, атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Он уверен, что эта отрасль продолжит курс на укрепление международной кооперации. По словам президента, создание атомной отрасли во многом определило развитие ОПК страны, способствовало достижению стратегического паритета, обеспечению нацбезопасности.Российская атомная отрасль сегодня отмечает 80 лет со дня своего основания. В этот день в 1945 году руководство СССР постановило создать организационные структуры, необходимые для становления отечественной атомной промышленности.
