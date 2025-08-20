https://ria.ru/20250820/putin-2036607283.html

Путин высказался о ядерном щите России

Путин высказался о ядерном щите России - РИА Новости, 21.08.2025

Путин высказался о ядерном щите России

Ядерный щит России сформирован надежно, заявил Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов атомной отрасли, соответствующая телеграмма опубликована на... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-20T22:11:00+03:00

2025-08-20T22:11:00+03:00

2025-08-21T09:35:00+03:00

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Ядерный щит России сформирован надежно, заявил Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов атомной отрасли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду <...> сформирован надежный ядерный щит Родины", — отметил он.Как подчеркнул Путин, атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Он уверен, что эта отрасль продолжит курс на укрепление международной кооперации. По словам президента, создание атомной отрасли во многом определило развитие ОПК страны, способствовало достижению стратегического паритета, обеспечению нацбезопасности.Российская атомная отрасль сегодня отмечает 80 лет со дня своего основания. В этот день в 1945 году руководство СССР постановило создать организационные структуры, необходимые для становления отечественной атомной промышленности.

https://ria.ru/20250820/rossiya-2036607870.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, в мире