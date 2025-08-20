https://ria.ru/20250820/putin-2036606910.html
Владимир Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ключевые тезисы:"Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю со знаменательным юбилеем – 80-летием атомной отрасли России. <...> Коллектив госкорпорации "Росатом" хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников".Российская атомная отрасль в среду отмечает 80 лет со дня своего основания: 20 августа 1945 года советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для становления отечественной атомной промышленности.
Открытие торжественного шоу к 80-летию атомной отрасли
Лихачев с гитарой в руках открыл торжественное шоу к 80-летию атомной отрасли, передает корреспондент РИА Новости.
Он сыграл в составе группы "Uma2rman" перед началом масштабного торжественного мероприятия "Эра мечтателей" и исполнил песню "А мой любимый город живет", посвященную Нижнему Новгороду. С этим городом связана большая часть биографии Лихачева.
Концепция шоу "Эра мечтателей" подчеркивает преемственность поколений атомщиков, которые на протяжении восьми десятилетий воплощали самые смелые мечты в науку, технику и культуру – от первых шагов атомного проекта до современных достижений в энергетике, медицине, освоении Арктики и космоса.
