https://ria.ru/20250820/putin-2036606910.html

Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием

Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием - РИА Новости, 20.08.2025

Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием

Владимир Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ключевые тезисы: РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T22:08:00+03:00

2025-08-20T22:08:00+03:00

2025-08-20T22:23:00+03:00

владимир путин

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:57:3152:1830_1920x0_80_0_0_05e9597c9dec98b7fad76d6a8f3517af.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ключевые тезисы:"Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю со знаменательным юбилеем – 80-летием атомной отрасли России. <...> Коллектив госкорпорации "Росатом" хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников".Российская атомная отрасль в среду отмечает 80 лет со дня своего основания: 20 августа 1945 года советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для становления отечественной атомной промышленности.

https://ria.ru/20250820/likhachev-2036604375.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Открытие торжественного шоу к 80-летию атомной отрасли Лихачев с гитарой в руках открыл торжественное шоу к 80-летию атомной отрасли, передает корреспондент РИА Новости. Он сыграл в составе группы "Uma2rman" перед началом масштабного торжественного мероприятия "Эра мечтателей" и исполнил песню "А мой любимый город живет", посвященную Нижнему Новгороду. С этим городом связана большая часть биографии Лихачева. Концепция шоу "Эра мечтателей" подчеркивает преемственность поколений атомщиков, которые на протяжении восьми десятилетий воплощали самые смелые мечты в науку, технику и культуру – от первых шагов атомного проекта до современных достижений в энергетике, медицине, освоении Арктики и космоса. 2025-08-20T22:08 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, экономика