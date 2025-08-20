Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием - РИА Новости, 20.08.2025
22:08 20.08.2025 (обновлено: 22:23 20.08.2025)
Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием
Владимир Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ключевые тезисы:&quot;Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю со знаменательным юбилеем – 80-летием атомной отрасли России. &lt;...&gt; Коллектив госкорпорации &quot;Росатом&quot; хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников&quot;.Российская атомная отрасль в среду отмечает 80 лет со дня своего основания: 20 августа 1945 года советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для становления отечественной атомной промышленности.
2025
Открытие торжественного шоу к 80-летию атомной отрасли
Лихачев с гитарой в руках открыл торжественное шоу к 80-летию атомной отрасли, передает корреспондент РИА Новости. Он сыграл в составе группы "Uma2rman" перед началом масштабного торжественного мероприятия "Эра мечтателей" и исполнил песню "А мой любимый город живет", посвященную Нижнему Новгороду. С этим городом связана большая часть биографии Лихачева. Концепция шоу "Эра мечтателей" подчеркивает преемственность поколений атомщиков, которые на протяжении восьми десятилетий воплощали самые смелые мечты в науку, технику и культуру – от первых шагов атомного проекта до современных достижений в энергетике, медицине, освоении Арктики и космоса.
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика

Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Ключевые тезисы:
  • атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России;
  • Путин выразил уверенность, что эта отрасль продолжит курс на укрепление международной кооперации;
«

"Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю со знаменательным юбилеем – 80-летием атомной отрасли России. <...> Коллектив госкорпорации "Росатом" хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников".

  • создание атомной отрасли во многом определило развитие ОПК страны, способствовало достижению стратегического паритета, обеспечению нацбезопасности;
  • ядерный щит России сформирован надежно;
  • коллектив госкорпорации "Росатом" эффективно решает задачи по внедрению прорывных технологий в ключевые отрасли экономики.
Российская атомная отрасль в среду отмечает 80 лет со дня своего основания: 20 августа 1945 года советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для становления отечественной атомной промышленности.
Лихачев с гитарой в руках открыл шоу к 80-летию атомной отрасли
