https://ria.ru/20250820/putin-2036606789.html
Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием
Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием - РИА Новости, 20.08.2025
Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием
Президент Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что атомная промышленность по праву олицетворяет... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T22:05:00+03:00
2025-08-20T22:05:00+03:00
2025-08-20T22:25:00+03:00
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомная энергетика
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю со знаменательным юбилеем — 80-летием атомной отрасли России. <...> Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Коллектив госкорпорации "Росатом" хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников", — говорится в поздравлении.
https://ria.ru/20250820/likhachev-2036604375.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_e04421fb1a119ab9af40e0b79e1bd120.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомная энергетика, энергетика
Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомная энергетика, Энергетика
Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием
Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с ее 80-летием