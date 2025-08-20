https://ria.ru/20250820/putin-2036606789.html

Путин поздравил работников атомной отрасли с ее 80-летием

2025-08-20T22:05:00+03:00

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю со знаменательным юбилеем — 80-летием атомной отрасли России. <...> Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Коллектив госкорпорации "Росатом" хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников", — говорится в поздравлении.

