13:59 20.08.2025
Путин оценил показатели экономики ЕАО
экономика
россия
владимир путин
еврейская автономная область
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошими показатели экономики Еврейской автономной области (ЕАО), которая в 2024 году выросла на 4,4%.Путин в среду провел в Кремле встречу с врио главы ЕАО Марией Костюк."Я посмотрел, кстати, у вас за прошлый год рост валового внутреннего продукта был чуть-чуть даже выше, чем в среднем по стране. У нас на 4,3% ВВП страны выросло, а у вас - на 4,4%, по-моему. Так что это хороший показатель", - сказал Путин во время встречи.Также глава государства обратил внимание на снижение объемов сельского хозяйства в регионе. Костюк сообщила, что в этой сфере наводится порядок.Путин 5 ноября 2024 назначил Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области. В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора.
экономика, россия, владимир путин, еврейская автономная область
Экономика, Россия, Владимир Путин, Еврейская автономная область
Путин оценил показатели экономики ЕАО

Путин назвал хорошими показатели экономики Еврейской автономной области

Владимир Путин и Мария Костюк во время встречи
Владимир Путин и Мария Костюк во время встречи
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошими показатели экономики Еврейской автономной области (ЕАО), которая в 2024 году выросла на 4,4%.
Путин в среду провел в Кремле встречу с врио главы ЕАО Марией Костюк.
"Я посмотрел, кстати, у вас за прошлый год рост валового внутреннего продукта был чуть-чуть даже выше, чем в среднем по стране. У нас на 4,3% ВВП страны выросло, а у вас - на 4,4%, по-моему. Так что это хороший показатель", - сказал Путин во время встречи.
Также глава государства обратил внимание на снижение объемов сельского хозяйства в регионе. Костюк сообщила, что в этой сфере наводится порядок.
Путин 5 ноября 2024 назначил Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области. В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи
Врио главы ЕАО передала Путину шеврон
13:44
 
Экономика Россия Владимир Путин Еврейская автономная область
 
 
