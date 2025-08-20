https://ria.ru/20250820/putin-2036499527.html
Путин оценил показатели экономики ЕАО
экономика
россия
владимир путин
еврейская автономная область
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошими показатели экономики Еврейской автономной области (ЕАО), которая в 2024 году выросла на 4,4%.Путин в среду провел в Кремле встречу с врио главы ЕАО Марией Костюк."Я посмотрел, кстати, у вас за прошлый год рост валового внутреннего продукта был чуть-чуть даже выше, чем в среднем по стране. У нас на 4,3% ВВП страны выросло, а у вас - на 4,4%, по-моему. Так что это хороший показатель", - сказал Путин во время встречи.Также глава государства обратил внимание на снижение объемов сельского хозяйства в регионе. Костюк сообщила, что в этой сфере наводится порядок.Путин 5 ноября 2024 назначил Марию Костюк врио главы Еврейской автономной области. В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора.
