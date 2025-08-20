https://ria.ru/20250820/putin-2036488722.html

Путин встретился с врио главы Еврейской автономной области

Путин встретился с врио главы Еврейской автономной области

2025-08-20T13:10:00+03:00

2025-08-20T13:10:00+03:00

2025-08-20T14:35:00+03:00

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Еврейской автономной области Марией Костюк. Среди прочего они обсудили ситуацию в сфере здравоохранения в регионе. О здравоохранении"У нас есть служебное жилье непосредственно для врачей, оно называется "социальное жилье". Для молодых врачей все, что можно было по вторичному жилью, мы выкупили. И эти квартиры для них закреплены. С декабря начали строить арендное жилье, проанализировали по другим регионам".Об образовании"Мы поменяли нормативы: с 1 сентября будет, как раньше, <...> когда в десятом, одиннадцатом классе ты оканчивал не только школу — у тебя уже была корочка, ты получал профессию. Мы проанализировали потребности наших промышленных предприятий, <...> и в основном получилось, что 67 процентов — это рабочие специальности"."У нас после девятого класса основная часть молодежи уходит. Зачем она будет уезжать? Пусть остается на территории. То есть мы сразу показываем, что они здесь нужны. У нас договоры заключены с нашими промышленниками о том, что они берут на стажировки 10–11-й классы. А если они уходят в девятом классе, они их берут в СПО к себе на практику, то есть все с работой, достойным будущим, перспективой, они остаются".О сельском хозяйстве

