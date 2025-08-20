Путин встретился с врио главы Еврейской автономной области
Путин провел встречу с врио главы Еврейской автономной области Марией Костюк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Еврейской автономной области Марией Костюк. Среди прочего они обсудили ситуацию в сфере здравоохранения в регионе.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк
О здравоохранении
- Путин обратил внимание на нехватку медиков в ЕАО.
- По словам Костюк, уже удалось увеличить количество земских врачей и фельдшеров, чтобы они "приземлялись" и оставались в регионе.
- Также стали возвращаться ординаторы: за прошлый год — 45 человек.
- В этом году практически во всех селах и поселках появились ФАПы.
- Президент также призвал обеспечить медиков жильем.
"У нас есть служебное жилье непосредственно для врачей, оно называется "социальное жилье". Для молодых врачей все, что можно было по вторичному жилью, мы выкупили. И эти квартиры для них закреплены. С декабря начали строить арендное жилье, проанализировали по другим регионам".
Об образовании
- Создан кластер Еврейской автономной области, ориентированный на среднее профессиональное образование.
"Мы поменяли нормативы: с 1 сентября будет, как раньше, <...> когда в десятом, одиннадцатом классе ты оканчивал не только школу — у тебя уже была корочка, ты получал профессию. Мы проанализировали потребности наших промышленных предприятий, <...> и в основном получилось, что 67 процентов — это рабочие специальности".
- Профориентация начинается уже на этапе получения дошкольного образования.
"У нас после девятого класса основная часть молодежи уходит. Зачем она будет уезжать? Пусть остается на территории. То есть мы сразу показываем, что они здесь нужны. У нас договоры заключены с нашими промышленниками о том, что они берут на стажировки 10–11-й классы. А если они уходят в девятом классе, они их берут в СПО к себе на практику, то есть все с работой, достойным будущим, перспективой, они остаются".
- Выросло количество капитальных ремонтов школ и детсадов. С точки зрения финансирования последние два года в этом плане помогают Минпросвещения и Минстрой.
О сельском хозяйстве
- Президент отметил, что в регионе снизились объемы производства в этой области.
- По словам Костюк, для решения проблемы в ЕАО совместно с Минпромторгом начали применять системы посевов технической конопли, прорабатываются рынки сбыта.
- Вместе с АНО "Креативная экономика" разрабатывается освоение земли.