Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с врио главы Еврейской автономной области - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 20.08.2025 (обновлено: 14:35 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/putin-2036488722.html
Путин встретился с врио главы Еврейской автономной области
Путин встретился с врио главы Еврейской автономной области - РИА Новости, 20.08.2025
Путин встретился с врио главы Еврейской автономной области
Президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Еврейской автономной области Марией Костюк. Среди прочего они обсудили ситуацию в сфере здравоохранения в... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T13:10:00+03:00
2025-08-20T14:35:00+03:00
политика
россия
еврейская автономная область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036568591_0:8:3236:1828_1920x0_80_0_0_9edf9fa6157c97095ae7b3529972cad1.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Еврейской автономной области Марией Костюк. Среди прочего они обсудили ситуацию в сфере здравоохранения в регионе. О здравоохранении&quot;У нас есть служебное жилье непосредственно для врачей, оно называется &quot;социальное жилье&quot;. Для молодых врачей все, что можно было по вторичному жилью, мы выкупили. И эти квартиры для них закреплены. С декабря начали строить арендное жилье, проанализировали по другим регионам&quot;.Об образовании&quot;Мы поменяли нормативы: с 1 сентября будет, как раньше, &lt;...&gt; когда в десятом, одиннадцатом классе ты оканчивал не только школу — у тебя уже была корочка, ты получал профессию. Мы проанализировали потребности наших промышленных предприятий, &lt;...&gt; и в основном получилось, что 67 процентов — это рабочие специальности&quot;."У нас после девятого класса основная часть молодежи уходит. Зачем она будет уезжать? Пусть остается на территории. То есть мы сразу показываем, что они здесь нужны. У нас договоры заключены с нашими промышленниками о том, что они берут на стажировки 10–11-й классы. А если они уходят в девятом классе, они их берут в СПО к себе на практику, то есть все с работой, достойным будущим, перспективой, они остаются".О сельском хозяйстве
https://ria.ru/20250621/turizm-2024436868.html
https://ria.ru/20250520/stroitelstvo-2017970939.html
https://ria.ru/20250723/vybory-2030748660.html
россия
еврейская автономная область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк
Владимир Путин встретился с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк
2025-08-20T13:10
true
PT1M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036568591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1a9145cab901935d8b10124b7ac81ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, еврейская автономная область, владимир путин
Политика, Россия, Еврейская автономная область, Владимир Путин
Путин встретился с врио главы Еврейской автономной области

Путин провел встречу с врио главы Еврейской автономной области Марией Костюк

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Еврейской автономной области Марией Костюк. Среди прочего они обсудили ситуацию в сфере здравоохранения в регионе.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк
Президент Владимир Путин встретился с врио губернатора Еврейской автономной области М. Костюк - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин встретился с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк

О здравоохранении

  • Путин обратил внимание на нехватку медиков в ЕАО.
  • По словам Костюк, уже удалось увеличить количество земских врачей и фельдшеров, чтобы они "приземлялись" и оставались в регионе.
  • Также стали возвращаться ординаторы: за прошлый год — 45 человек.
  • В этом году практически во всех селах и поселках появились ФАПы.
  • Президент также призвал обеспечить медиков жильем.
«

"У нас есть служебное жилье непосредственно для врачей, оно называется "социальное жилье". Для молодых врачей все, что можно было по вторичному жилью, мы выкупили. И эти квартиры для них закреплены. С декабря начали строить арендное жилье, проанализировали по другим регионам".

Временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мария Костюк
Врио главы ЕАО
Города России. Биробиджан - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В ЕАО планируют открыть центр развития туризма
21 июня, 04:44

Об образовании

  • Создан кластер Еврейской автономной области, ориентированный на среднее профессиональное образование.
«

"Мы поменяли нормативы: с 1 сентября будет, как раньше, <...> когда в десятом, одиннадцатом классе ты оканчивал не только школу — у тебя уже была корочка, ты получал профессию. Мы проанализировали потребности наших промышленных предприятий, <...> и в основном получилось, что 67 процентов — это рабочие специальности".

Временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мария Костюк
Врио главы ЕАО
  • Профориентация начинается уже на этапе получения дошкольного образования.
«
"У нас после девятого класса основная часть молодежи уходит. Зачем она будет уезжать? Пусть остается на территории. То есть мы сразу показываем, что они здесь нужны. У нас договоры заключены с нашими промышленниками о том, что они берут на стажировки 10–11-й классы. А если они уходят в девятом классе, они их берут в СПО к себе на практику, то есть все с работой, достойным будущим, перспективой, они остаются".
Временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мария Костюк
Врио главы ЕАО
  • Выросло количество капитальных ремонтов школ и детсадов. С точки зрения финансирования последние два года в этом плане помогают Минпросвещения и Минстрой.
Трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян через реку Амур, Еврейская автономная область - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Китайская компания заинтересована в строительстве ж/д хаба в ЕАО
20 мая, 03:14

О сельском хозяйстве

  • Президент отметил, что в регионе снизились объемы производства в этой области.
  • По словам Костюк, для решения проблемы в ЕАО совместно с Минпромторгом начали применять системы посевов технической конопли, прорабатываются рынки сбыта.
  • Вместе с АНО "Креативная экономика" разрабатывается освоение земли.
Мария Костюк, назначенная временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Врио главы ЕАО подала документы для регистрации кандидатом в губернаторы
23 июля, 04:17
 
ПолитикаРоссияЕврейская автономная областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала