Российские военные освободили Сухецкое и Панковку в ДНР

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенные пункты Сухецкое и Панковка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

