Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.08.2025

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечивая продвижение штурмовых групп в... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T10:07:00+03:00

2025-08-20T10:07:00+03:00

2025-08-20T10:07:00+03:00

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечивая продвижение штурмовых групп в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России. "Благодаря данным, полученным средствами российской воздушной разведки, был обнаружен опорный пункт ВСУ. Его уничтожение позволило штурмовым группам продвинуться вперед... Совместно с операторами БПЛА артиллеристы ежедневно уничтожают технику, склады с боеприпасами, блиндажи и огневые точки, пункты наблюдения и управления БПЛА, личный состав противника", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, успешные действия артиллеристов свидетельствуют об эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр". "Когда (штурмовая) группа продвигается, вычисляются новые какие-то позиции противника, то по ним отрабатываем и, соответственно, уничтожаем", - рассказал журналистам один из артиллеристов с позывным Гоча.

запорожская область

2025

