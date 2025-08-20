Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 20.08.2025
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечивая продвижение штурмовых групп в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России. "Благодаря данным, полученным средствами российской воздушной разведки, был обнаружен опорный пункт ВСУ. Его уничтожение позволило штурмовым группам продвинуться вперед... Совместно с операторами БПЛА артиллеристы ежедневно уничтожают технику, склады с боеприпасами, блиндажи и огневые точки, пункты наблюдения и управления БПЛА, личный состав противника", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, успешные действия артиллеристов свидетельствуют об эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр". "Когда (штурмовая) группа продвигается, вычисляются новые какие-то позиции противника, то по ним отрабатываем и, соответственно, уничтожаем", - рассказал журналистам один из артиллеристов с позывным Гоча.
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы "Днепра" уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечивая продвижение штурмовых групп в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России.
"Благодаря данным, полученным средствами российской воздушной разведки, был обнаружен опорный пункт ВСУ. Его уничтожение позволило штурмовым группам продвинуться вперед... Совместно с операторами БПЛА артиллеристы ежедневно уничтожают технику, склады с боеприпасами, блиндажи и огневые точки, пункты наблюдения и управления БПЛА, личный состав противника", - сообщили в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, успешные действия артиллеристов свидетельствуют об эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр". "Когда (штурмовая) группа продвигается, вычисляются новые какие-то позиции противника, то по ним отрабатываем и, соответственно, уничтожаем", - рассказал журналистам один из артиллеристов с позывным Гоча.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
