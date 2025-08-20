https://ria.ru/20250820/punkt-2036448049.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 20.08.2025
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечивая продвижение штурмовых групп в... РИА Новости, 20.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечивая продвижение штурмовых групп в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России. "Благодаря данным, полученным средствами российской воздушной разведки, был обнаружен опорный пункт ВСУ. Его уничтожение позволило штурмовым группам продвинуться вперед... Совместно с операторами БПЛА артиллеристы ежедневно уничтожают технику, склады с боеприпасами, блиндажи и огневые точки, пункты наблюдения и управления БПЛА, личный состав противника", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, успешные действия артиллеристов свидетельствуют об эффективности взаимодействия разведывательных и огневых средств группировки войск "Днепр". "Когда (штурмовая) группа продвигается, вычисляются новые какие-то позиции противника, то по ним отрабатываем и, соответственно, уничтожаем", - рассказал журналистам один из артиллеристов с позывным Гоча.
запорожская область
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
