Рейтинг@Mail.ru
Чиновники Алтайского края стали наставниками участников "Земля героев" - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
10:15 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/programma-2036450222.html
Чиновники Алтайского края стали наставниками участников "Земля героев"
Чиновники Алтайского края стали наставниками участников "Земля героев" - РИА Новости, 20.08.2025
Чиновники Алтайского края стали наставниками участников "Земля героев"
Заместители губернатора Алтайского края, министры, глава Барнаула, директора заводов, депутаты и другие опытные управленцы стали наставниками программы для... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T10:15:00+03:00
2025-08-20T10:15:00+03:00
алтайский край
виктор томенко
алтайский край
барнаул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20efc04ff5a746dce35a9b128c301697.jpg
БАРНАУЛ, 20 авг - РИА Новости. Заместители губернатора Алтайского края, министры, глава Барнаула, директора заводов, депутаты и другие опытные управленцы стали наставниками программы для участников спецоперации "Алтай — земля героев", обучение по которой начнется на следующей неделе, сообщил глава региона Виктор Томенко. "Провел… заседание общественного совета краевой образовательной программы "Алтай — земля героев". Обучение первого потока стартует в нашем филиале РАНХиГС уже 25 августа. А на сегодняшнем заседании совета мы обсудили в том числе распределение наставников между участниками программы", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Томенко подчеркнул, что многие опытные профессионалы, загруженные работой, откликнулись на предложение стать наставниками. Губернатор считает, что их опыт поможет участникам СВО быстрее и эффективнее осваивать новые знания и разобраться с тем, как их применять в жизни. "Среди наставников, например, генеральный директор "Ротора" Максим Коновалов, директор Алтайского института развития медицинского образования Ольга Бондаренко, генеральный директор "Барнаултрансмаша" Виктор Силивакин, глава Барнаула Вячеслав Франк, мои заместители Евгений Дешевых, Денис Губин и многие другие известные в нашем крае люди", - рассказал Томенко. Также, по данным пресс-службы регионального правительства, в числе наставников - главы и заместители руководителей исполнительных органов Алтайского края, депутаты Алтайского краевого законодательного собрания, руководители органов местного самоуправления. Для первого потока обучения был отобран 61 участник. В ходе подготовки несколько военнослужащих попросили о возможности отложить начало обучения и присоединиться ко второму потоку. На общественном совете им такую возможность согласовали. "Второй поток обучения, без сомнений, будет, мы уже начинаем понемногу к нему готовиться", - написал губернатор.
https://ria.ru/20250711/gosduma-2028511477.html
алтайский край
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_544f4f4777c174d7a2337134081685f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор томенко, алтайский край, барнаул
Алтайский край, Виктор Томенко, Алтайский край, Барнаул
Чиновники Алтайского края стали наставниками участников "Земля героев"

Члены правительства Алтайского края стали наставниками участников "Земля героев"

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны СВО
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветераны СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 20 авг - РИА Новости. Заместители губернатора Алтайского края, министры, глава Барнаула, директора заводов, депутаты и другие опытные управленцы стали наставниками программы для участников спецоперации "Алтай — земля героев", обучение по которой начнется на следующей неделе, сообщил глава региона Виктор Томенко.
"Провел… заседание общественного совета краевой образовательной программы "Алтай — земля героев". Обучение первого потока стартует в нашем филиале РАНХиГС уже 25 августа. А на сегодняшнем заседании совета мы обсудили в том числе распределение наставников между участниками программы", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
Томенко подчеркнул, что многие опытные профессионалы, загруженные работой, откликнулись на предложение стать наставниками. Губернатор считает, что их опыт поможет участникам СВО быстрее и эффективнее осваивать новые знания и разобраться с тем, как их применять в жизни.
"Среди наставников, например, генеральный директор "Ротора" Максим Коновалов, директор Алтайского института развития медицинского образования Ольга Бондаренко, генеральный директор "Барнаултрансмаша" Виктор Силивакин, глава Барнаула Вячеслав Франк, мои заместители Евгений Дешевых, Денис Губин и многие другие известные в нашем крае люди", - рассказал Томенко.
Также, по данным пресс-службы регионального правительства, в числе наставников - главы и заместители руководителей исполнительных органов Алтайского края, депутаты Алтайского краевого законодательного собрания, руководители органов местного самоуправления.
Для первого потока обучения был отобран 61 участник. В ходе подготовки несколько военнослужащих попросили о возможности отложить начало обучения и присоединиться ко второму потоку. На общественном совете им такую возможность согласовали.
"Второй поток обучения, без сомнений, будет, мы уже начинаем понемногу к нему готовиться", - написал губернатор.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Госдума поддержала инициативу Алтайского краевого законодательного собрания
11 июля, 10:51
 
Алтайский крайВиктор ТоменкоАлтайский крайБарнаул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала