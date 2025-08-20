https://ria.ru/20250820/programma-2036450222.html

Чиновники Алтайского края стали наставниками участников "Земля героев"

БАРНАУЛ, 20 авг - РИА Новости. Заместители губернатора Алтайского края, министры, глава Барнаула, директора заводов, депутаты и другие опытные управленцы стали наставниками программы для участников спецоперации "Алтай — земля героев", обучение по которой начнется на следующей неделе, сообщил глава региона Виктор Томенко. "Провел… заседание общественного совета краевой образовательной программы "Алтай — земля героев". Обучение первого потока стартует в нашем филиале РАНХиГС уже 25 августа. А на сегодняшнем заседании совета мы обсудили в том числе распределение наставников между участниками программы", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Томенко подчеркнул, что многие опытные профессионалы, загруженные работой, откликнулись на предложение стать наставниками. Губернатор считает, что их опыт поможет участникам СВО быстрее и эффективнее осваивать новые знания и разобраться с тем, как их применять в жизни. "Среди наставников, например, генеральный директор "Ротора" Максим Коновалов, директор Алтайского института развития медицинского образования Ольга Бондаренко, генеральный директор "Барнаултрансмаша" Виктор Силивакин, глава Барнаула Вячеслав Франк, мои заместители Евгений Дешевых, Денис Губин и многие другие известные в нашем крае люди", - рассказал Томенко. Также, по данным пресс-службы регионального правительства, в числе наставников - главы и заместители руководителей исполнительных органов Алтайского края, депутаты Алтайского краевого законодательного собрания, руководители органов местного самоуправления. Для первого потока обучения был отобран 61 участник. В ходе подготовки несколько военнослужащих попросили о возможности отложить начало обучения и присоединиться ко второму потоку. На общественном совете им такую возможность согласовали. "Второй поток обучения, без сомнений, будет, мы уже начинаем понемногу к нему готовиться", - написал губернатор.

