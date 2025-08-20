В Приморье направят бензовозы из-за перебоев с топливом
В Приморье направят бензовозы из-за перебоев с топливом после наплыва туристов
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Около 14 бензовозов дополнительно направят в районы Приморья, где наблюдается нехватка топлива из-за наплыва туристов, сообщила министр энергетики региона Елена Шиш.
"Да, действительно, на сегодняшний день мы видим ажиотаж на наших автозаправочных станциях. В районы, где идет основной туристический поток, направляются...14 дополнительных бензовозов... И уже сегодня четыре бензовоза из Хабаровского края также направили... в помощь... для дополнительной поставки топлива в наши муниципальные районы", - рассказала Шиш, ее видеокомментарий разместило в своем Тelegram-канале правительство региона.
По ее словам, и турпоток по сравнению с прошлым годом вырос почти на 30%, и многие жители создают "искусственный ажиотаж", не только заправляя автомобиль, но и заливая на заправках бензин в канистры и другие привезенные с собой емкости.
"И, действительно, у нас от этого заканчивается быстро топливо. Поэтому хотелось бы призвать жителей Приморского края проявить сознательность,... отнестись с пониманием к сложившейся ситуации... Данный вопрос стоит на особом контроле как в министерстве энергетики Российской Федерации, так и в нашем министерстве", - отметила Шиш.
Краевой министр также сообщила, что в Приморье около 295 заправок, запаса топлива достаточно: только у одной из компании есть почти 5,5 тысячи тонн бензина марок 92, 95 и 98.
