В четырех районах Приморья запретили охоту на время ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Запрет на все виды охоты ввели в четырех районах Приморья на время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает краевое правительство. "На период проведения Восточного экономического форума, с 1 по 7 сентября, в четырёх муниципальных образованиях вводится временный запрет на все виды охоты. Исключение – охота для регулирования численности охотничьих ресурсов", - говорится в сообщении. Соответствующее постановление подписал глава региона Олег Кожемяко. Запрет касается Артёмовского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Шкотовского муниципальных округов. Такое ограничение ввели для обеспечения общественной безопасности на объектах форума и на маршрутах передвижения гостей. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
