В четырех районах Приморья запретили охоту на время ВЭФ
05:18 20.08.2025
В четырех районах Приморья запретили охоту на время ВЭФ
В четырех районах Приморья запретили охоту на время ВЭФ - РИА Новости, 20.08.2025
В четырех районах Приморья запретили охоту на время ВЭФ
Запрет на все виды охоты ввели в четырех районах Приморья на время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 20.08.2025
владивосток
артёмовский городской округ
олег кожемяко
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980124089_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_615928f300871ad7bb1a74d00ada0d73.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Запрет на все виды охоты ввели в четырех районах Приморья на время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает краевое правительство. "На период проведения Восточного экономического форума, с 1 по 7 сентября, в четырёх муниципальных образованиях вводится временный запрет на все виды охоты. Исключение – охота для регулирования численности охотничьих ресурсов", - говорится в сообщении. Соответствующее постановление подписал глава региона Олег Кожемяко. Запрет касается Артёмовского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Шкотовского муниципальных округов. Такое ограничение ввели для обеспечения общественной безопасности на объектах форума и на маршрутах передвижения гостей. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
владивосток, артёмовский городской округ, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет
Владивосток, Артёмовский городской округ, Олег Кожемяко, Дальневосточный федеральный университет
В четырех районах Приморья запретили охоту на время ВЭФ

В четырех районах Приморья на время ВЭФ ввели запрет на все виды охоты

© РИА Новости / Александр КряжевЗаряженное ружье
Заряженное ружье - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Заряженное ружье . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Запрет на все виды охоты ввели в четырех районах Приморья на время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает краевое правительство.
"На период проведения Восточного экономического форума, с 1 по 7 сентября, в четырёх муниципальных образованиях вводится временный запрет на все виды охоты. Исключение – охота для регулирования численности охотничьих ресурсов", - говорится в сообщении.
Соответствующее постановление подписал глава региона Олег Кожемяко.
Запрет касается Артёмовского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Шкотовского муниципальных округов. Такое ограничение ввели для обеспечения общественной безопасности на объектах форума и на маршрутах передвижения гостей.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
Число аэроэкспрессов в аэропорт Владивостока увеличат в преддверии ВЭФ
Владивосток Артёмовский городской округ Олег Кожемяко Дальневосточный федерральный университет
 
 
loader
