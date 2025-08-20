https://ria.ru/20250820/primore-2036424389.html

В четырех районах Приморья запретили охоту на время ВЭФ

В четырех районах Приморья запретили охоту на время ВЭФ

Запрет на все виды охоты ввели в четырех районах Приморья на время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает краевое правительство.

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Запрет на все виды охоты ввели в четырех районах Приморья на время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает краевое правительство. "На период проведения Восточного экономического форума, с 1 по 7 сентября, в четырёх муниципальных образованиях вводится временный запрет на все виды охоты. Исключение – охота для регулирования численности охотничьих ресурсов", - говорится в сообщении. Соответствующее постановление подписал глава региона Олег Кожемяко. Запрет касается Артёмовского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Шкотовского муниципальных округов. Такое ограничение ввели для обеспечения общественной безопасности на объектах форума и на маршрутах передвижения гостей. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".

