Рейтинг@Mail.ru
Суд на Ставрополье вынес приговор по делу о хищении средств на нужды СВО - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 20.08.2025 (обновлено: 20:14 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/prigovor-2036593775.html
Суд на Ставрополье вынес приговор по делу о хищении средств на нужды СВО
Суд на Ставрополье вынес приговор по делу о хищении средств на нужды СВО - РИА Новости, 20.08.2025
Суд на Ставрополье вынес приговор по делу о хищении средств на нужды СВО
Члены преступной группировки во главе с экс-министром по делам национальностей Ставрополья Александром Писаренко признаны виновными в хищении более 130... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T20:00:00+03:00
2025-08-20T20:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ставропольский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
ПЯТИГОРСК, 20 авг – РИА Новости. Члены преступной группировки во главе с экс-министром по делам национальностей Ставрополья Александром Писаренко признаны виновными в хищении более 130 миллионов рублей, предназначенных для нужд участников СВО, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края. Установлено, что в сентябре 2022 года Писаренко, являвшийся министром Ставропольского края по национальной политике и делам казачества, организовал преступную группу с целью хищения денежных средств из регионального резервного фонда. Писаренко с помощью директора Ставропольского краевого казачьего центра Андрея Воронцова от имени возглавляемого министерства заключал с предпринимателями госконтракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников СВО. При этом продукция закупалась по значительно завышенной по сравнению с рыночной стоимостью. "В результате краевому бюджету причинен ущерб на общую сумму более 130 миллионов рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил шестерым подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 9 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов, троим – в виде лишения свободы на сроки от 1 года до 3 лет условно, двум женщинам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 4 лет в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста", – сообщили в прокуратуре. Подсудимые признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).
https://ria.ru/20250820/dokhod-2036579692.html
https://ria.ru/20250820/popov-2036443887.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ставропольский край, Россия
Суд на Ставрополье вынес приговор по делу о хищении средств на нужды СВО

Экс-чиновник на Ставрополье получил срок за кражу 130 млн руб из средств на СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 20 авг – РИА Новости. Члены преступной группировки во главе с экс-министром по делам национальностей Ставрополья Александром Писаренко признаны виновными в хищении более 130 миллионов рублей, предназначенных для нужд участников СВО, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края.
Установлено, что в сентябре 2022 года Писаренко, являвшийся министром Ставропольского края по национальной политике и делам казачества, организовал преступную группу с целью хищения денежных средств из регионального резервного фонда.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Имущество экс-замминистра обороны Иванова хотят конфисковать
18:37
Писаренко с помощью директора Ставропольского краевого казачьего центра Андрея Воронцова от имени возглавляемого министерства заключал с предпринимателями госконтракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников СВО. При этом продукция закупалась по значительно завышенной по сравнению с рыночной стоимостью.
"В результате краевому бюджету причинен ущерб на общую сумму более 130 миллионов рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил шестерым подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 9 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов, троим – в виде лишения свободы на сроки от 1 года до 3 лет условно, двум женщинам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 4 лет в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста", – сообщили в прокуратуре.
Подсудимые признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Следствие обвинило экс-замминистра обороны Попова по пяти статьям УК
09:32
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСтавропольский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала