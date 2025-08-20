В ПМР попросили Молдавию не сокращать число избирательных участков
В Приднестровье призвали Молдавию не сокращать число участков для жителей ПМР
ТИРАСПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Депутаты городских и районных Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выступили с обращением к властям Молдавии с просьбой не сокращать число избирательных участков для приднестровцев, обладающих молдавским гражданством, на предстоящих парламентских выборах, сообщает пресс-служба парламента ПМР.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число.
"Сокращение и без того ограниченного количества участков усугубляет неравенство и создает дополнительные препятствия для реализации избирательных прав", – говорится в обращении.
Отмечается, что появляющаяся информация о планах дальнейшего сокращения числа участков вызывает решительный протест. "В происходящем мы усматриваем грубое нарушение фундаментальных прав человека. Жители Приднестровья, обладающие гражданством Республики Молдова, лишаются демократического права участия в выборах", –подчеркивается в документе.
Обращение подписали депутаты местных советов Тирасполя, Бендер, Рыбницы и Рыбницкого района, Слободзеи и Слободзейского района, Каменки и Каменского района, Дубоссар и Дубоссарского района, Григориополя и Григориопольского района. Обращение направлено в адрес парламента и ЦИК Молдавии, а также в адрес 17 международных организаций.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.