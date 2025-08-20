Минюст США проверит данные о преступности в Вашингтоне, пишут СМИ
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минюст США начал расследование возможных махинаций с данными о преступности в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Минюст расследует, совершила ли полиция Вашингтона махинации с данными об уровнях преступности, чтобы они казались ниже", - пишет издание.
Отмечается, что в рамках расследования, как ожидается, будут изучены действия ряда полицейских чиновников, при этом неясно, в каких преступлениях они могли бы быть обвинены.
Издание напоминает, что в понедельник президент США Дональд Трамп обвинил полицию Вашингтона в предоставлении ложных данных о преступности в городе для создания иллюзии безопасности.
Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил, что силы нацгвардии будут прибывать в столицу в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в ответ на меры президента жители Вашингтона регулярно выходят на стихийные протесты.