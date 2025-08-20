Рейтинг@Mail.ru
Минюст США проверит данные о преступности в Вашингтоне, пишут СМИ
08:56 20.08.2025
Минюст США проверит данные о преступности в Вашингтоне, пишут СМИ
Минюст США начал расследование возможных махинаций с данными о преступности в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T08:56:00+03:00
2025-08-20T08:56:00+03:00
в мире
дональд трамп
министерство обороны сша
пит хегсет
сша
вашингтон
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минюст США начал расследование возможных махинаций с данными о преступности в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. "Минюст расследует, совершила ли полиция Вашингтона махинации с данными об уровнях преступности, чтобы они казались ниже", - пишет издание. Отмечается, что в рамках расследования, как ожидается, будут изучены действия ряда полицейских чиновников, при этом неясно, в каких преступлениях они могли бы быть обвинены. Издание напоминает, что в понедельник президент США Дональд Трамп обвинил полицию Вашингтона в предоставлении ложных данных о преступности в городе для создания иллюзии безопасности. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил, что силы нацгвардии будут прибывать в столицу в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в ответ на меры президента жители Вашингтона регулярно выходят на стихийные протесты.
в мире, дональд трамп, министерство обороны сша, пит хегсет, сша, вашингтон
В мире, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Пит Хегсет, США, Вашингтон
Офицер полиции в Вашингтоне
Офицер полиции в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Офицер полиции в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минюст США начал расследование возможных махинаций с данными о преступности в Вашингтоне, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Минюст расследует, совершила ли полиция Вашингтона махинации с данными об уровнях преступности, чтобы они казались ниже", - пишет издание.
Военные Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Два штата отправили нацгвардию в Вашингтон
17 августа, 04:37
Отмечается, что в рамках расследования, как ожидается, будут изучены действия ряда полицейских чиновников, при этом неясно, в каких преступлениях они могли бы быть обвинены.
Издание напоминает, что в понедельник президент США Дональд Трамп обвинил полицию Вашингтона в предоставлении ложных данных о преступности в городе для создания иллюзии безопасности.
Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил, что силы нацгвардии будут прибывать в столицу в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в ответ на меры президента жители Вашингтона регулярно выходят на стихийные протесты.
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Опрос: большинство жителей Вашингтона не одобрили изменение статуса полиции
13 августа, 12:36
 
