https://ria.ru/20250820/predprinimatelstvo-2036572116.html

Нижегородская область выбрала 20 победителей конкурса бизнес-проектов

Нижегородская область выбрала 20 победителей конкурса бизнес-проектов - РИА Новости, 20.08.2025

Нижегородская область выбрала 20 победителей конкурса бизнес-проектов

В Нижегородской области определили 20 победителей регионального конкурса на лучший проект среди участников второго сезона образовательной программы "Лидеры... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T18:04:00+03:00

2025-08-20T18:04:00+03:00

2025-08-20T18:04:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

нижегородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939682611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6b18120d8096fafcdbce3f2386493b0.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Нижегородской области определили 20 победителей регионального конкурса на лучший проект среди участников второго сезона образовательной программы "Лидеры предпринимательства", сообщает пресс-служба правительства региона. Очная защита проектов прошла в Корпоративном университете правительства Нижегородской области. В состав комиссии конкурса бизнес-проектов вошли представители областного правительства, руководители профильных ведомств, сотрудники администрации Нижнего Новгорода и депутаты городской думы. В мероприятии принял участие заместитель губернатора региона Андрей Саносян. "Программа "Лидеры предпринимательства Нижегородской области" подарила нам большое количество интересных проектов. Уверен, что второй сезон был для участников интересен, полезен, помог им получить новые знания и навыки и, главное, стать частью большого предпринимательского сообщества. Кооперация в бизнесе — залог успеха. И наша задача — быть рядом и помогать", — приводит пресс-служба слова Саносяна. Он также отметил, что в области выстроены хорошие отношения между органами власти, представителями инфраструктуры поддержки предпринимателей и бизнесом. Саносян добавил, что вместе они стараются делать все для того, чтобы их регион шел вперед. В финал конкурса вышли 36 проектов, прошедших заочный этап программы. Победителями были признаны 20 из них. Эти проекты направлены на поддержку семей и детское образование, развитие фермерских хозяйств и беспилотной авиации, сохранение исторического наследия. В пресс-службе напомнили, что второй сезон стартовал в апреле 2025 года. Всего поступило 4072 заявки. После экспертного отбора 300 участников получили возможность пройти профильный образовательный курс. В процессе обучения участникам программы предоставили возможность работать с опытными предпринимателями-наставниками. Каждый получит персональную поддержку в разработке и совершенствовании своей бизнес-идеи. "Настоящий лидер предпринимательства способен видеть возможности там, где другие видят лишь трудности, и уверенно вести свою идею к успеху. Также важно, чтобы это были социально ориентированные, направленные на улучшение жизни людей проекты. И именно такие проекты стали победителями второго сезона программы", – сказала руководитель проекта "Лидеры предпринимательства Нижегородской области. 2 сезон" Мария Самоделкина, ее слова приводит пресс-служба. Дипломы губернатора региона получат 100 финалистов. После обучения они продолжат системную поддержку в реализации своих бизнес-инициатив. По итогам первого сезона проекта авторы 10 лучших проектов были удостоены грантов в размере 500 тысяч рублей каждый. Развитие предпринимательства является ключевым направлением федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Этот нацпроект — главный инструмент формирования новой модели роста экономики. В его структуру также входят проекты, направленные на повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и совершенствование государственной системы статистики и прогнозирования, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250819/podmoskove-2036297521.html

https://ria.ru/20250815/tomsk-2035597021.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нижегородская область