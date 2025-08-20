https://ria.ru/20250820/pozhar-2036435226.html
В Одесской области произошел масштабный пожар на объекте ТЭК
В Одесской области произошел масштабный пожар на объекте ТЭК - РИА Новости, 20.08.2025
В Одесской области произошел масштабный пожар на объекте ТЭК
Масштабный пожар произошел на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Одесской области после взрывов, сообщает в среду Государственная служба по ЧС... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T08:22:00+03:00
2025-08-20T08:22:00+03:00
2025-08-20T08:22:00+03:00
в мире
одесская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941960019_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_3f1b28480c49c853d2625d8655e0f186.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Масштабный пожар произошел на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Одесской области после взрывов, сообщает в среду Государственная служба по ЧС Украины. Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал о взрывах в Одесской области, в том числе в городе Измаил. "Одесская область… Вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госслужбы. В городской администрации города Измаил Одесской области, в свою очередь, сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры.
https://ria.ru/20241026/odessa-1980305459.html
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941960019_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_af5b35e36c415c130af4fb712167fd97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина
В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области произошел масштабный пожар на объекте ТЭК
В Одесской области после серии взрывов произошел масштабный пожар на объекте ТЭК