В Одесской области произошел масштабный пожар на объекте ТЭК

2025-08-20T08:22:00+03:00

в мире

одесская область

украина

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Масштабный пожар произошел на объекте топливно-энергетической инфраструктуры в Одесской области после взрывов, сообщает в среду Государственная служба по ЧС Украины. Украинский телеканал "Общественное" ночью сообщал о взрывах в Одесской области, в том числе в городе Измаил. "Одесская область… Вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госслужбы. В городской администрации города Измаил Одесской области, в свою очередь, сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры.

