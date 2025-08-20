https://ria.ru/20250820/postavka-2036468072.html

Почтовые операторы Швеции и Норвегии ограничили поставку товаров в США

Почтовые операторы Швеции и Норвегии ограничили поставку товаров в США

Шведский и норвежский почтовые операторы PostNord и Posten Bring приостанавливают прием отправлений с товарами в США и Пуэрто-Рико в связи с изменением

2025-08-20T11:36:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

швеция

пуэрто-рико

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Шведский и норвежский почтовые операторы PostNord и Posten Bring приостанавливают прием отправлений с товарами в США и Пуэрто-Рико в связи с изменением таможенных правил американской стороной, сообщили в среду операторы. Президент США Дональд Трамп ранее приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. "PostNord с 23 августа временно приостанавливает отправку почтовых отправлений с товарами в США и Пуэрто-Рико в связи с недавно проведенным изменением таможенных и тарифных правил для США, которое предусматривает отмену исключения de minimis для ввозимых товаров", - говорится в сообщении на сайте шведского почтового оператора. Как уточняет оператор, приостановка отправлений будет действовать до тех пор, пока не будет разработано и внедрено решение, которое бы отвечало новым таможенным требованиям. Приостановка касается поставок товаров из Швеции и Дании. Письма, не содержащие товары, будут доставляться в прежнем порядке. Об аналогичном решении заявил норвежский почтовый оператор Posten Bring.

2025

Новости

