Следствие обвинило экс-замминистра обороны Попова по пяти статьям УК

09:32 20.08.2025
происшествия
россия
павел попов (генерал)
светлана петренко
владимир шестеров
патриот
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. СК РФ завершил следственные действия по делу бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова, он обвиняется по пяти статьям, в том числе во взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации Павла Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий)", - сказала она. Следствием установлено, что в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке "Патриот", причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере. По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов также получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. Кроме того, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей. "В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей", - добавила Петренко. Она также рассказала, что в рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Ранее Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов были приговорены к длительным срокам лишения свободы.
происшествия, россия, павел попов (генерал), светлана петренко, владимир шестеров, патриот, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Светлана Петренко, Владимир Шестеров, Патриот, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. СК РФ завершил следственные действия по делу бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова, он обвиняется по пяти статьям, в том числе во взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации Павла Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий)", - сказала она.
Следствием установлено, что в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке "Патриот", причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов также получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ.
Кроме того, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.
"В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей", - добавила Петренко.
Она также рассказала, что в рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Ранее Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов были приговорены к длительным срокам лишения свободы.
