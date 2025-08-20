https://ria.ru/20250820/popov-2036443887.html

Следствие обвинило экс-замминистра обороны Попова по пяти статьям УК

Следствие обвинило экс-замминистра обороны Попова по пяти статьям УК - РИА Новости, 20.08.2025

Следствие обвинило экс-замминистра обороны Попова по пяти статьям УК

СК РФ завершил следственные действия по делу бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова, он обвиняется по пяти статьям, в том числе во взяточничестве,... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T09:32:00+03:00

2025-08-20T09:32:00+03:00

2025-08-20T09:38:00+03:00

происшествия

россия

павел попов (генерал)

светлана петренко

владимир шестеров

патриот

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290423_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_39cb5dd2fb651c2aa831f52860587586.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. СК РФ завершил следственные действия по делу бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова, он обвиняется по пяти статьям, в том числе во взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации Павла Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий)", - сказала она. Следствием установлено, что в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке "Патриот", причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере. По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов также получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. Кроме того, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей. "В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей", - добавила Петренко. Она также рассказала, что в рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Ранее Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

https://ria.ru/20250818/rossiya-2036099781.html

https://ria.ru/20250305/minoborony-2003296704.html

https://ria.ru/20250808/vzyatka-2034103994.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, павел попов (генерал), светлана петренко, владимир шестеров, патриот, следственный комитет россии (ск рф)