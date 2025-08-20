Глава Минобороны Польши обвинил Россию в провокациях

https://ria.ru/20250820/polsha-2036576281.html

ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что упавший и взорвавшийся в республике объект является якобы российским дроном, при этом глава польского военного ведомства не привел никаких доказательств.Ранее в среду представитель местной полиции сообщил РИА Новости, что неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины Мазовецкого воеводства Польши. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. В результате происшествия никто не пострадал, в нескольких домах выбиты стекла. Позже окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич заявил, что упавший и взорвавшийся в Польше объект является военным дроном."Мы в очередной раз имеем дело с провокацией Российской Федерации, с российским дроном", - сказал Косиняк-Камыш, не приведя доказательств своим словам.При этом он пообещал, что Польша предпримет в этой связи дипломатические шаги."Мы в контакте с министерством иностранных дел (Польши - ред.), с министром Радославом Сикорским, который предпримет соответствующие дипломатические шаги", - сказал министр журналистам.В свою очередь заместитель оперативного командующего Вооруженных сил Польши генерал Дариуш Роберт Малиновский заявил, что речь якобы идет о так называемом дроне-приманке, служащим для отвлечения систем противовоздушной обороны от реальных целей."По нашей оценке, это был дрон-приманка, который не имел боеголовки, но имел заряд для самоликвидации", - сказал он.Малиновский добавил, что, по данным польских военных, дрон летел очень низко, чтобы не попасть в поле видения польских радиолокационных систем.Генерал утверждает что, по имеющейся на данный момент информации, дрон якобы был оснащен двигателем китайского производства, доступном на многих рынках."Также там находились другие системы, доступные на многих рынках", - сказал он.В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал "выразить протест" в связи с данной ситуацией.Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

