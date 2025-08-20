https://ria.ru/20250820/polsha-2036514036.html
В Польше объяснили происхождение упавшего объекта
В Польше объяснили происхождение упавшего объекта - РИА Новости, 20.08.2025
В Польше объяснили происхождение упавшего объекта
Упавший и взорвавшийся в Польше объект является военным дроном, заявил журналистам окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич.
ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости. Упавший и взорвавшийся в Польше объект является военным дроном, заявил журналистам окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич.Ранее неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины в Польше минувшей ночью. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. В результате происшествия никто не пострадал, в нескольких домах выбиты стекла."Это военный дрон. Скорее всего, он поврежден по причине детонации взрывчатых веществ", - сказал Трусевич.При этом он заявил, что пока не может сказать, кому принадлежит дрон и где был произведен.По словам прокурора, в настоящее время на место направляется военный следователь.При этом прокурор считает маловероятным, чтобы дрон, о котором идет речь, принадлежал польским военным."Я не знаю, чтобы на территории Польши проходили какие-либо военные учения, которые позволяли бы принять такой тезис", - сказал Трусевич, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Он уточнил, что, по предварительной информации, дрон был оснащен двигателем внутреннего сгорания, а взорвался от столкновения с землей или линией электропередачи.
