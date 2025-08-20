Рейтинг@Mail.ru
В Польше объяснили происхождение упавшего объекта - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 20.08.2025 (обновлено: 15:04 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/polsha-2036514036.html
В Польше объяснили происхождение упавшего объекта
В Польше объяснили происхождение упавшего объекта - РИА Новости, 20.08.2025
В Польше объяснили происхождение упавшего объекта
Упавший и взорвавшийся в Польше объект является военным дроном, заявил журналистам окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:47:00+03:00
2025-08-20T15:04:00+03:00
в мире
польша
люблин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036512844_0:0:983:553_1920x0_80_0_0_1ffb0088ee16fa6331348e3709518971.jpg
ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости. Упавший и взорвавшийся в Польше объект является военным дроном, заявил журналистам окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич.Ранее неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины в Польше минувшей ночью. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. В результате происшествия никто не пострадал, в нескольких домах выбиты стекла."Это военный дрон. Скорее всего, он поврежден по причине детонации взрывчатых веществ", - сказал Трусевич.При этом он заявил, что пока не может сказать, кому принадлежит дрон и где был произведен.По словам прокурора, в настоящее время на место направляется военный следователь.При этом прокурор считает маловероятным, чтобы дрон, о котором идет речь, принадлежал польским военным."Я не знаю, чтобы на территории Польши проходили какие-либо военные учения, которые позволяли бы принять такой тезис", - сказал Трусевич, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Он уточнил, что, по предварительной информации, дрон был оснащен двигателем внутреннего сгорания, а взорвался от столкновения с землей или линией электропередачи.
https://ria.ru/20250819/polsha-2036224757.html
https://ria.ru/20250803/soldat-2033069150.html
польша
люблин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036512844_120:0:857:553_1920x0_80_0_0_2ca5b43d35feb6c7edb8c3b2253fa458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, люблин
В мире, Польша, Люблин
В Польше объяснили происхождение упавшего объекта

Прокурор Трусевич: взорвавшийся в Польше объект является военным дроном

© Кадр видео из соцсетейУпавший в Польше объект
Упавший в Польше объект - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Упавший в Польше объект
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости. Упавший и взорвавшийся в Польше объект является военным дроном, заявил журналистам окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич.
Ранее неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины в Польше минувшей ночью. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. В результате происшествия никто не пострадал, в нескольких домах выбиты стекла.
Истребитель ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
Вчера, 09:19
"Это военный дрон. Скорее всего, он поврежден по причине детонации взрывчатых веществ", - сказал Трусевич.
При этом он заявил, что пока не может сказать, кому принадлежит дрон и где был произведен.
По словам прокурора, в настоящее время на место направляется военный следователь.
При этом прокурор считает маловероятным, чтобы дрон, о котором идет речь, принадлежал польским военным.
"Я не знаю, чтобы на территории Польши проходили какие-либо военные учения, которые позволяли бы принять такой тезис", - сказал Трусевич, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он уточнил, что, по предварительной информации, дрон был оснащен двигателем внутреннего сгорания, а взорвался от столкновения с землей или линией электропередачи.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В Польше два дня искали пропавшего без вести американского солдата
3 августа, 10:44
 
В миреПольшаЛюблин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала