В Польше упал и взорвался неизвестный объект

В Польше упал и взорвался неизвестный объект

в мире

мазовецкое воеводство

польша

ВАРШАВА, 20 авг — РИА Новости. Неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины Мазовецкого воеводства Польши, сообщил РИА Новости представитель местной полиции. "Неизвестный объект упал ночью на кукурузное поле в селе Осины Луковского района и взорвался. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, в нескольких домах выбиты стекла. Полицейский добавил, что в настоящее время специалисты исследуют обломки и прилегающую территорию. При этом он уверен, что объект, о котором идет речь, "имеет неприродное происхождение".В свою очередь, польские военные проинформировали, что минувшей ночью не зафиксировано нарушений воздушного пространства страны."Относительно информации об обнаружении обломков объекта в районе Лукува сообщаем, что после предварительного анализа записей радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства Польши прошлой ночью не зафиксировано ни со стороны Украины, ни со стороны Белоруссии", — говорится в сообщении Оперативного командования родов вооруженных сил.Военные предполагают, что речь может идти об авиационном двигателе."Информация об обнаружении предмета, который, по предварительным оценкам, может быть частью старого двигателя с пропеллером, передана в Центр управления воздушными операциями. На месте происшествия работают соответствующие службы, включая сотрудников военной полиции, которые проводят детальный осмотр предмета", — говорится в сообщении.Отмечается, что для обследования местности задействованы воздушные и наземные поисково-спасательные группы.

