09:50 20.08.2025 (обновлено: 19:08 20.08.2025)
В Польше упал и взорвался неизвестный объект
В Польше упал и взорвался неизвестный объект
Неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины Мазовецкого воеводства Польши, сообщил РИА Новости представитель местной полиции. РИА Новости, 20.08.2025
ВАРШАВА, 20 авг — РИА Новости. Неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины Мазовецкого воеводства Польши, сообщил РИА Новости представитель местной полиции. &quot;Неизвестный объект упал ночью на кукурузное поле в селе Осины Луковского района и взорвался. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки&quot;, — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, в нескольких домах выбиты стекла. Полицейский добавил, что в настоящее время специалисты исследуют обломки и прилегающую территорию. При этом он уверен, что объект, о котором идет речь, "имеет неприродное происхождение".В свою очередь, польские военные проинформировали, что минувшей ночью не зафиксировано нарушений воздушного пространства страны."Относительно информации об обнаружении обломков объекта в районе Лукува сообщаем, что после предварительного анализа записей радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства Польши прошлой ночью не зафиксировано ни со стороны Украины, ни со стороны Белоруссии", — говорится в сообщении Оперативного командования родов вооруженных сил.Военные предполагают, что речь может идти об авиационном двигателе."Информация об обнаружении предмета, который, по предварительным оценкам, может быть частью старого двигателя с пропеллером, передана в Центр управления воздушными операциями. На месте происшествия работают соответствующие службы, включая сотрудников военной полиции, которые проводят детальный осмотр предмета", — говорится в сообщении.Отмечается, что для обследования местности задействованы воздушные и наземные поисково-спасательные группы.
В Польше упал и взорвался неизвестный объект

В Мазовецком воеводстве Польши упал и взорвался неизвестный объект

© AP PhotoПолиция Польши охраняет территорию кукурузного поля, где разбился неопознанный летающий объект
Полиция Польши охраняет территорию кукурузного поля, где разбился неопознанный летающий объект - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo
Полиция Польши охраняет территорию кукурузного поля, где разбился неопознанный летающий объект
ВАРШАВА, 20 авг — РИА Новости. Неизвестный объект упал и взорвался в районе населенного пункта Осины Мазовецкого воеводства Польши, сообщил РИА Новости представитель местной полиции.
«

"Неизвестный объект упал ночью на кукурузное поле в селе Осины Луковского района и взорвался. На месте обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, в нескольких домах выбиты стекла.
Полицейский добавил, что в настоящее время специалисты исследуют обломки и прилегающую территорию. При этом он уверен, что объект, о котором идет речь, "имеет неприродное происхождение".
В свою очередь, польские военные проинформировали, что минувшей ночью не зафиксировано нарушений воздушного пространства страны.
"Относительно информации об обнаружении обломков объекта в районе Лукува сообщаем, что после предварительного анализа записей радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства Польши прошлой ночью не зафиксировано ни со стороны Украины, ни со стороны Белоруссии", — говорится в сообщении Оперативного командования родов вооруженных сил.
Военные предполагают, что речь может идти об авиационном двигателе.
"Информация об обнаружении предмета, который, по предварительным оценкам, может быть частью старого двигателя с пропеллером, передана в Центр управления воздушными операциями. На месте происшествия работают соответствующие службы, включая сотрудников военной полиции, которые проводят детальный осмотр предмета", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для обследования местности задействованы воздушные и наземные поисково-спасательные группы.
В миреМазовецкое воеводствоПольша
 
 
