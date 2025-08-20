https://ria.ru/20250820/polsha-2036441690.html

СМИ выяснили позицию Польши по отправке войск на Украину

СМИ выяснили позицию Польши по отправке войск на Украину - РИА Новости, 20.08.2025

СМИ выяснили позицию Польши по отправке войск на Украину

Власти Польши исключают отправку своих военных на Украину из-за боязни ослабить собственные силы, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного польского... РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Власти Польши исключают отправку своих военных на Украину из-за боязни ослабить собственные силы, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного польского чиновника. "Польша, теперь обладающая крупнейшими вооружёнными силами в ЕС, исключает отправку войск на Украину, но заявляет, что поможет с логистикой любой миссии на восток", - пишет издание. Как заявил неназванный польский чиновник, у Польши "есть стратегическая дилемма", поскольку она граничит с Россией и Белоруссией. При этом Москва неоднократно отмечала, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. "Поэтому мы не можем ослабить силы, необходимые для предотвращения атаки", - добавил чиновник. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что пока он находится у власти, американские военные не будут направлены на Украину. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

