Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 20.08.2025 (обновлено: 08:16 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/polnostju-2036434292.html
В Запорожской области восстановили электроснабжение
В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 20.08.2025
В Запорожской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T08:12:00+03:00
2025-08-20T08:16:00+03:00
запорожская область
жкх
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008384618_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_87515e63d2a75fc43cdcda0136d82282.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА украинских войск по высоковольтному оборудованию произошло отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области."Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250819/zaes-2036402286.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008384618_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_935d63ecbf4ab3ab2ac2d270adac816d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, жкх, вооруженные силы украины
Запорожская область, ЖКХ, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение Запорожской области, поврежденное атакой ВСУ, восстановлено

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА украинских войск по высоковольтному оборудованию произошло отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области.
"Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Обесточивание Запорожской области не сказалось на ЗАЭС
Вчера, 23:29
 
Запорожская областьЖКХВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала