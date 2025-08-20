https://ria.ru/20250820/polnostju-2036434292.html

В Запорожской области восстановили электроснабжение

В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 20.08.2025

В Запорожской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА украинских войск по высоковольтному оборудованию произошло отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области."Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

