В Запорожской области восстановили электроснабжение
В Запорожской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 20.08.2025
В Запорожской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T08:12:00+03:00
2025-08-20T08:12:00+03:00
2025-08-20T08:16:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской области, нарушенное атакой ВСУ, полностью восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА украинских войск по высоковольтному оборудованию произошло отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области."Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
