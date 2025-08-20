Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на этой неделе - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/pogoda-2036416147.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на этой неделе
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на этой неделе - РИА Новости, 20.08.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на этой неделе
Летняя погода еще может вернуться в Москву, но не на этой неделе - к ближайшим выходным похолодает до нормы второй недели сентября, будет 14-19 градусов,... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T02:31:00+03:00
2025-08-20T02:31:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938228231_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5df406752e27807787ddb1eeb95a821.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Летняя погода еще может вернуться в Москву, но не на этой неделе - к ближайшим выходным похолодает до нормы второй недели сентября, будет 14-19 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Будут еще периоды теплой погоды, но на этой неделе ждать летней погоды не приходится. Конечно же, впереди еще и конец августа, и сентябрь, и погода может быть существенно другая. Плавности в принципе не бывает. Сезоны придумали люди. Это все административное временное деление", - сказал Вильфанд. По его словам, в среду в Москве будет 21-22 градуса, пройдет небольшой дождь, в четверг температура опустится до 15-17 градусов, в пятницу будет около 15, а на выходных - 14-19 градусов и временами осадки. Синоптик отметил, что такая температура будет ниже нормы на три-четыре градуса, что характерно для начала второй недели сентября.
https://ria.ru/20250819/moskva-2036214257.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938228231_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2747674640fd3689d82bebd02274bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Вильфанд: в Москве к концу недели похолодает до нормы середины сентября

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид на Москву. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Летняя погода еще может вернуться в Москву, но не на этой неделе - к ближайшим выходным похолодает до нормы второй недели сентября, будет 14-19 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Будут еще периоды теплой погоды, но на этой неделе ждать летней погоды не приходится. Конечно же, впереди еще и конец августа, и сентябрь, и погода может быть существенно другая. Плавности в принципе не бывает. Сезоны придумали люди. Это все административное временное деление", - сказал Вильфанд.
По его словам, в среду в Москве будет 21-22 градуса, пройдет небольшой дождь, в четверг температура опустится до 15-17 градусов, в пятницу будет около 15, а на выходных - 14-19 градусов и временами осадки.
Синоптик отметил, что такая температура будет ниже нормы на три-четыре градуса, что характерно для начала второй недели сентября.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Москве за сутки выпало до 12% месячной нормы осадков
Вчера, 07:31
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала