Вильфанд рассказал о погоде в Москве на этой неделе
2025-08-20T02:31:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Летняя погода еще может вернуться в Москву, но не на этой неделе - к ближайшим выходным похолодает до нормы второй недели сентября, будет 14-19 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Будут еще периоды теплой погоды, но на этой неделе ждать летней погоды не приходится. Конечно же, впереди еще и конец августа, и сентябрь, и погода может быть существенно другая. Плавности в принципе не бывает. Сезоны придумали люди. Это все административное временное деление", - сказал Вильфанд. По его словам, в среду в Москве будет 21-22 градуса, пройдет небольшой дождь, в четверг температура опустится до 15-17 градусов, в пятницу будет около 15, а на выходных - 14-19 градусов и временами осадки. Синоптик отметил, что такая температура будет ниже нормы на три-четыре градуса, что характерно для начала второй недели сентября.
