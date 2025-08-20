https://ria.ru/20250820/podzhog-2036586592.html

По подозрению в попытке поджога синагоги в Обнинске задержали подростков

2025-08-20T19:12:00+03:00

происшествия

ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Следственное управление СК России по Калужской области сообщило о задержании двух подростков по подозрению в попытке поджога частного дома в Обнинске, источник РИА Новости уточнил, что речь идет о синагоге. "Двое молодых людей 15 и 16 лет разбили окна частного дома в Обнинске по улице Графской и бросили бутылки с горючим веществом... Злоумышленниками преступление было заранее спланировано... Сотрудниками УФСБ России по Калужской области во взаимодействии с УМВД России по Калужской области фигуранты установлены и задержаны, по местам их проживания проведены обыски, изъята одежда, средства связи, карта Обнинска, иные предметы", — говорится в Telegram-канале СУСК России по Калужской области. Источник РИА Новости уточнил, что речь идёт о поджоге здания синагоги. По данным следственного управления, задержаны подростки из Москвы и Брянской области, которые познакомились в социальных сетях. Они причинили ущерб имуществу, предварительно, на 500 тысяч рублей. Во время происшествия людей в здании не было. В пресс-службе главного раввина России Берла Лазара сообщали РИА Новости, что ночью 13 августа в Обнинске неизвестные попытались поджечь синагогу. По имеющимся данным, в здание бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью, поврежден вход. УМВД по Калужской области сообщало, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом".

