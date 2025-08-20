Рейтинг@Mail.ru
По подозрению в попытке поджога синагоги в Обнинске задержали подростков - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/podzhog-2036586592.html
По подозрению в попытке поджога синагоги в Обнинске задержали подростков
По подозрению в попытке поджога синагоги в Обнинске задержали подростков - РИА Новости, 20.08.2025
По подозрению в попытке поджога синагоги в Обнинске задержали подростков
Следственное управление СК России по Калужской области сообщило о задержании двух подростков по подозрению в попытке поджога частного дома в Обнинске, источник... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T19:12:00+03:00
2025-08-20T19:12:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
обнинск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814797b5982323840c3dfa42805c8a15.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Следственное управление СК России по Калужской области сообщило о задержании двух подростков по подозрению в попытке поджога частного дома в Обнинске, источник РИА Новости уточнил, что речь идет о синагоге. "Двое молодых людей 15 и 16 лет разбили окна частного дома в Обнинске по улице Графской и бросили бутылки с горючим веществом... Злоумышленниками преступление было заранее спланировано... Сотрудниками УФСБ России по Калужской области во взаимодействии с УМВД России по Калужской области фигуранты установлены и задержаны, по местам их проживания проведены обыски, изъята одежда, средства связи, карта Обнинска, иные предметы", — говорится в Telegram-канале СУСК России по Калужской области. Источник РИА Новости уточнил, что речь идёт о поджоге здания синагоги. По данным следственного управления, задержаны подростки из Москвы и Брянской области, которые познакомились в социальных сетях. Они причинили ущерб имуществу, предварительно, на 500 тысяч рублей. Во время происшествия людей в здании не было. В пресс-службе главного раввина России Берла Лазара сообщали РИА Новости, что ночью 13 августа в Обнинске неизвестные попытались поджечь синагогу. По имеющимся данным, в здание бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью, поврежден вход. УМВД по Калужской области сообщало, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом".
https://ria.ru/20250816/zaderzhanie-2035741118.html
https://ria.ru/20250813/zaderzhanie-2034947323.html
россия
калужская область
обнинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79ef1d2c09c99295574dd7fa13149349.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калужская область, обнинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калужская область, Обнинск, Следственный комитет России (СК РФ)
По подозрению в попытке поджога синагоги в Обнинске задержали подростков

По подозрению в попытке поджога синагоги в Обнинске задержали двух подростков

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 20 авг - РИА Новости. Следственное управление СК России по Калужской области сообщило о задержании двух подростков по подозрению в попытке поджога частного дома в Обнинске, источник РИА Новости уточнил, что речь идет о синагоге.
"Двое молодых людей 15 и 16 лет разбили окна частного дома в Обнинске по улице Графской и бросили бутылки с горючим веществом... Злоумышленниками преступление было заранее спланировано... Сотрудниками УФСБ России по Калужской области во взаимодействии с УМВД России по Калужской области фигуранты установлены и задержаны, по местам их проживания проведены обыски, изъята одежда, средства связи, карта Обнинска, иные предметы", — говорится в Telegram-канале СУСК России по Калужской области.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта
16 августа, 08:26
Источник РИА Новости уточнил, что речь идёт о поджоге здания синагоги.
По данным следственного управления, задержаны подростки из Москвы и Брянской области, которые познакомились в социальных сетях. Они причинили ущерб имуществу, предварительно, на 500 тысяч рублей. Во время происшествия людей в здании не было.
В пресс-службе главного раввина России Берла Лазара сообщали РИА Новости, что ночью 13 августа в Обнинске неизвестные попытались поджечь синагогу. По имеющимся данным, в здание бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью, поврежден вход.
УМВД по Калужской области сообщало, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом".
Задержание пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе
13 августа, 10:34
 
ПроисшествияРоссияКалужская областьОбнинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала