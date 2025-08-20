Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области задержали подростка, готовившего поджог здания
16:48 20.08.2025
В Рязанской области задержали подростка, готовившего поджог здания
В Рязанской области по обвинению в попытке совершения террористического акта задержан 16-летний молодой человек, который планировал поджог здания, сообщила... РИА Новости, 20.08.2025
РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. В Рязанской области по обвинению в попытке совершения террористического акта задержан 16-летний молодой человек, который планировал поджог здания, сообщила журналистам пресс-служба регионального УФСБ. "Сотрудниками УФСБ России по Рязанской области пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего гражданина России, обвиняемого в попытке совершения террористического акта", - говорится в сообщении. Как установлено, "16-летний житель региона, являясь приверженцем нацистской идеологии, совершил на территории одного из муниципальных районов Рязанской области приготовление к поджогу здания с использованием изготовленных им зажигательных устройств". По данным УФСБ, следственными органами СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 30, частью первой статьи 205 УК России (приготовление к совершению террористического акта). Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. "Злоумышленник задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемого продолжается", - отмечает пресс-служба.
В Рязанской области задержали подростка, готовившего поджог здания

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. В Рязанской области по обвинению в попытке совершения террористического акта задержан 16-летний молодой человек, который планировал поджог здания, сообщила журналистам пресс-служба регионального УФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по Рязанской области пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего гражданина России, обвиняемого в попытке совершения террористического акта", - говорится в сообщении.
Как установлено, "16-летний житель региона, являясь приверженцем нацистской идеологии, совершил на территории одного из муниципальных районов Рязанской области приготовление к поджогу здания с использованием изготовленных им зажигательных устройств".
По данным УФСБ, следственными органами СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 30, частью первой статьи 205 УК России (приготовление к совершению террористического акта). Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
"Злоумышленник задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемого продолжается", - отмечает пресс-служба.
Задержание украинских диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
ФСБ показала кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области
11:26
 
