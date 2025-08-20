https://ria.ru/20250820/pochta-2036508901.html

"Укрпочта" закрыла отделения в прифронтовой Константиновке

"Укрпочта" закрыла отделения в прифронтовой Константиновке - РИА Новости, 20.08.2025

"Укрпочта" закрыла отделения в прифронтовой Константиновке

20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил в среду о закрытии отделений компании в прифронтовой Константиновке на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики. "Сегодня мы закрываем отделения "Укрпочты" в Константиновке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Смилянского. По его словам, компания не может обеспечить безопасность персонала и клиентов. Ближайшие отделения "Укрпочты" остались в городе Дружковке и селе Алексеево-Дружковка, расположенных примерно в пяти километрах от Константиновки. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часов Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.

