"Укрпочта" закрыла отделения в прифронтовой Константиновке - РИА Новости, 20.08.2025
14:29 20.08.2025 (обновлено: 14:30 20.08.2025)
"Укрпочта" закрыла отделения в прифронтовой Константиновке
"Укрпочта" закрыла отделения в прифронтовой Константиновке
Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил в среду о закрытии отделений компании в прифронтовой Константиновке на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной... РИА Новости, 20.08.2025
в мире
константиновка
донецкая народная республика
дружковка
укрпочта
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил в среду о закрытии отделений компании в прифронтовой Константиновке на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики. "Сегодня мы закрываем отделения "Укрпочты" в Константиновке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Смилянского. По его словам, компания не может обеспечить безопасность персонала и клиентов. Ближайшие отделения "Укрпочты" остались в городе Дружковке и селе Алексеево-Дружковка, расположенных примерно в пяти километрах от Константиновки. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часов Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
в мире, константиновка, донецкая народная республика, дружковка, укрпочта, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Дружковка, Укрпочта, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© Фото : УкрпочтаЛоготип "Укрпочты"
Логотип Укрпочты - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Укрпочта
Логотип "Укрпочты". Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил в среду о закрытии отделений компании в прифронтовой Константиновке на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики.
"Сегодня мы закрываем отделения "Укрпочты" в Константиновке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Смилянского.
По его словам, компания не может обеспечить безопасность персонала и клиентов. Ближайшие отделения "Укрпочты" остались в городе Дружковке и селе Алексеево-Дружковка, расположенных примерно в пяти километрах от Константиновки.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часов Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
