https://ria.ru/20250820/pochta-2036508901.html
"Укрпочта" закрыла отделения в прифронтовой Константиновке
"Укрпочта" закрыла отделения в прифронтовой Константиновке - РИА Новости, 20.08.2025
"Укрпочта" закрыла отделения в прифронтовой Константиновке
Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил в среду о закрытии отделений компании в прифронтовой Константиновке на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:29:00+03:00
2025-08-20T14:29:00+03:00
2025-08-20T14:30:00+03:00
в мире
константиновка
донецкая народная республика
дружковка
укрпочта
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598191802_0:46:960:586_1920x0_80_0_0_e434e23e19a773d6e9ae73927369cb8b.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил в среду о закрытии отделений компании в прифронтовой Константиновке на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики. "Сегодня мы закрываем отделения "Укрпочты" в Константиновке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Смилянского. По его словам, компания не может обеспечить безопасность персонала и клиентов. Ближайшие отделения "Укрпочты" остались в городе Дружковке и селе Алексеево-Дружковка, расположенных примерно в пяти километрах от Константиновки. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часов Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донецкая народная республика
дружковка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598191802_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_739714b661c69714d7dcb153fe266fd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, константиновка, донецкая народная республика, дружковка, укрпочта, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Дружковка, Укрпочта, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Укрпочта" закрыла отделения в прифронтовой Константиновке
Глава "Укрпочты" Смилянский заявил о закрытии отделений в Константиновке в ДНР