Минобороны рассказало о потерях ВСУ под Плещеевкой
Минобороны рассказало о потерях ВСУ под Плещеевкой
ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Украинские военные потеряли до двух отделений пехоты под Плещеевкой в ДНР в результате огня ствольной артиллерии "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны России. "В окрестностях н.п. Плещеевка вблизи Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены четыре блиндажа с личным составом ВСУ. <…> Расчетами ствольной артиллерии по выявленным целям незамедлительно нанесено огневое поражение, в результате которого укрытия ВСУ уничтожены вместе личным составом", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате поражения блиндажей ВСУ потери противника составили до двух отделений пехоты.
