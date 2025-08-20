Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ под Плещеевкой
11:07 20.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ под Плещеевкой
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Украинские военные потеряли до двух отделений пехоты под Плещеевкой в ДНР в результате огня ствольной артиллерии "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны России.
"В окрестностях н.п. Плещеевка вблизи Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены четыре блиндажа с личным составом ВСУ. <…> Расчетами ствольной артиллерии по выявленным целям незамедлительно нанесено огневое поражение, в результате которого укрытия ВСУ уничтожены вместе личным составом", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате поражения блиндажей ВСУ потери противника составили до двух отделений пехоты.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
