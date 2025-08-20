https://ria.ru/20250820/plescheevka-2036460161.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ под Плещеевкой

Минобороны рассказало о потерях ВСУ под Плещеевкой - РИА Новости, 20.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ под Плещеевкой

Украинские военные потеряли до двух отделений пехоты под Плещеевкой в ДНР в результате огня ствольной артиллерии "Южной" группировки войск, сообщили в... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T11:07:00+03:00

2025-08-20T11:07:00+03:00

2025-08-20T11:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Украинские военные потеряли до двух отделений пехоты под Плещеевкой в ДНР в результате огня ствольной артиллерии "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны России. "В окрестностях н.п. Плещеевка вблизи Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности обнаружены четыре блиндажа с личным составом ВСУ. <…> Расчетами ствольной артиллерии по выявленным целям незамедлительно нанесено огневое поражение, в результате которого укрытия ВСУ уничтожены вместе личным составом", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в результате поражения блиндажей ВСУ потери противника составили до двух отделений пехоты.

https://ria.ru/20250820/punkt-2036448049.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф