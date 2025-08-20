Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после гибели альпинистов в горах Кабардино-Балкарии
17:39 20.08.2025
СК начал проверку после гибели альпинистов в горах Кабардино-Балкарии
происшествия
пермь
россия
эльбрусский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели двух альпинистов из Перми во время восхождения в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Ранее региональное главное управление МЧС РФ сообщило, что в верховьях ущелья Адыл-Су, пик Виа-Тау (высота около 3700 метров) сорвались два альпиниста из Перми и получили травмы, не совместимые с жизнью. На место выдвинулись спасатели, также решается вопрос о привлечении авиации для эвакуации тел погибших. "По предварительным данным, 20 августа 2025 года двое жителей города Пермь 1998 и 2000 года рождения в составе группы альпинистов совершали подъем на вершину горы Уллу-Тау. Не удержавшись на скале, они сорвались в ущелье и погибли", - говорится в сообщении. Следователи в ходе проверки выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тел погибших. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
происшествия, пермь, россия, эльбрусский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, Россия, Эльбрусский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии
Вид на аул Верхняя Балкария в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели двух альпинистов из Перми во время восхождения в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Ранее региональное главное управление МЧС РФ сообщило, что в верховьях ущелья Адыл-Су, пик Виа-Тау (высота около 3700 метров) сорвались два альпиниста из Перми и получили травмы, не совместимые с жизнью. На место выдвинулись спасатели, также решается вопрос о привлечении авиации для эвакуации тел погибших.
"По предварительным данным, 20 августа 2025 года двое жителей города Пермь 1998 и 2000 года рождения в составе группы альпинистов совершали подъем на вершину горы Уллу-Тау. Не удержавшись на скале, они сорвались в ущелье и погибли", - говорится в сообщении.
Следователи в ходе проверки выясняют все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тел погибших.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
