Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

03:38 20.08.2025 (обновлено: 12:31 20.08.2025)
происшествия
россия
украина
грузия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ (Краснодарский край), 20 авг - РИА Новости. Перевозивших автомобиль с замаскированным взрывным устройством для теракта на Крымском мосту, о срыве которого в понедельник сообщала ФСБ РФ, задержали в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае, выяснило РИА Новости.В понедельник Федеральная служба безопасности РФ сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt. Его доставили в Россию с Украины транзитом через ряд стран, а непосредственно в РФ ввезли из Грузии через международный пункт пропуска "Верхний Ларс".Как выяснило РИА Новости, пособников украинских спецслужб, перевозивших тот самый начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской на территории Краснодарского края. Рядом находится элеватор, а в трех минутах езды - железнодорожная станция.В дальнейшем, по данным ФСБ РФ, автомобиль предстояло передать другому водителю, тот, в свою очередь, должен был выехать на нем на Крымский мост "и стать невольным террористом-смертником".
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ (Краснодарский край), 20 авг - РИА Новости. Перевозивших автомобиль с замаскированным взрывным устройством для теракта на Крымском мосту, о срыве которого в понедельник сообщала ФСБ РФ, задержали в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае, выяснило РИА Новости.
В понедельник Федеральная служба безопасности РФ сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt. Его доставили в Россию с Украины транзитом через ряд стран, а непосредственно в РФ ввезли из Грузии через международный пункт пропуска "Верхний Ларс".
Как выяснило РИА Новости, пособников украинских спецслужб, перевозивших тот самый начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской на территории Краснодарского края. Рядом находится элеватор, а в трех минутах езды - железнодорожная станция.
В дальнейшем, по данным ФСБ РФ, автомобиль предстояло передать другому водителю, тот, в свою очередь, должен был выехать на нем на Крымский мост "и стать невольным террористом-смертником".
Задержание жителя Старобельска, передававшего спецслужбам Украины данные о российской армии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России
Вчера, 12:54
 
ПроисшествияРоссияУкраинаГрузияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
