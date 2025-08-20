https://ria.ru/20250820/perevozchiki-2036418763.html
Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ (Краснодарский край), 20 авг - РИА Новости. Перевозивших автомобиль с замаскированным взрывным устройством для теракта на Крымском мосту, о срыве которого в понедельник сообщала ФСБ РФ, задержали в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае, выяснило РИА Новости.В понедельник Федеральная служба безопасности РФ сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt. Его доставили в Россию с Украины транзитом через ряд стран, а непосредственно в РФ ввезли из Грузии через международный пункт пропуска "Верхний Ларс".Как выяснило РИА Новости, пособников украинских спецслужб, перевозивших тот самый начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской на территории Краснодарского края. Рядом находится элеватор, а в трех минутах езды - железнодорожная станция.В дальнейшем, по данным ФСБ РФ, автомобиль предстояло передать другому водителю, тот, в свою очередь, должен был выехать на нем на Крымский мост "и стать невольным террористом-смертником".
Станица в Краснодарском крае, где задержали перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста
РИА Новости выяснило, что перевозивших автомобиль с замаскированным взрывным устройством для теракта на Крымском мосту, о срыве которого в понедельник сообщала ФСБ, задержали в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае. На кадрах агентства - то самое место на обочине рядом с элеватором, где силовики остановили автовоз, перевозивший машину, начиненную взрывчаткой.
