Рейтинг@Mail.ru
"Златоустовский паук" попросил перевод из "Полярной совы" - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:37 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/perevod-2036425498.html
"Златоустовский паук" попросил перевод из "Полярной совы"
"Златоустовский паук" попросил перевод из "Полярной совы" - РИА Новости, 20.08.2025
"Златоустовский паук" попросил перевод из "Полярной совы"
Пожизненно осужденный Николай Мозгляков, обвиняемый в убийстве двух школьниц в городе Златоуст в Челябинской области, просит перевести его из "Полярной совы" в... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T05:37:00+03:00
2025-08-20T05:37:00+03:00
происшествия
златоуст
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
челябинский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988350237_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_1715ca80580987e9b044e1a2d8ef69d0.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пожизненно осужденный Николай Мозгляков, обвиняемый в убийстве двух школьниц в городе Златоуст в Челябинской области, просит перевести его из "Полярной совы" в другую колонию, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Мозгляков, получивший прозвище за татуировки на руках, отбывает пожизненное наказание в колонии, расположенной за полярным кругом. Он обратился в суд с иском к ФСИН. Как указано в материалах, он просит о переводе в другое исправительное учреждение и компенсации морального вреда. Замоскворецкий суд столицы отклонил иск, но осужденный подал апелляционную жалобу. Теперь этот вопрос предстоит решить Мосгорсуду, дата заседания пока не назначена. Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Его признали виновным в изнасиловании двух семиклассниц, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Тела двух девочек обнаружили в лесу в районе кладбища в Златоусте. На теле одной из девочек были обнаружены следы удушения, у второй - множественные колото-резаные раны. Эти убийства вызвали широкий общественный резонанс. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым.
https://ria.ru/20250806/koloniya-2033604131.html
https://ria.ru/20250616/pichushkin-2023059737.html
златоуст
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988350237_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_c3ce4173d49f99523cf0e16fcd755f80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, златоуст, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, челябинский областной суд
Происшествия, Златоуст, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд, Челябинский областной суд
"Златоустовский паук" попросил перевод из "Полярной совы"

"Златоустовский паук" Мозгляков попросил перевод из "Полярной совы"

© Фото из материалов уголовного делаНиколай Мозгляков во время следственных действий
Николай Мозгляков во время следственных действий - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото из материалов уголовного дела
Николай Мозгляков во время следственных действий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пожизненно осужденный Николай Мозгляков, обвиняемый в убийстве двух школьниц в городе Златоуст в Челябинской области, просит перевести его из "Полярной совы" в другую колонию, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Мозгляков, получивший прозвище за татуировки на руках, отбывает пожизненное наказание в колонии, расположенной за полярным кругом.
Александр Пичушкин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
"Битцевский маньяк" оспорил отказ в переводе в колонию ближе к Москве
6 августа, 06:48
Он обратился в суд с иском к ФСИН. Как указано в материалах, он просит о переводе в другое исправительное учреждение и компенсации морального вреда. Замоскворецкий суд столицы отклонил иск, но осужденный подал апелляционную жалобу. Теперь этот вопрос предстоит решить Мосгорсуду, дата заседания пока не назначена.
Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Его признали виновным в изнасиловании двух семиклассниц, насильственных действиях сексуального характера и убийствах.
Тела двух девочек обнаружили в лесу в районе кладбища в Златоусте. На теле одной из девочек были обнаружены следы удушения, у второй - множественные колото-резаные раны. Эти убийства вызвали широкий общественный резонанс.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым.
Александр Пичушкин, так называемый битцевский маньяк - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
"Битцевский маньяк" просил суд взыскать со ФСИН сто тысяч рублей
16 июня, 10:13
 
ПроисшествияЗлатоустФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский городской судЧелябинский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала