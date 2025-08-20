https://ria.ru/20250820/perevod-2036425498.html

"Златоустовский паук" попросил перевод из "Полярной совы"

"Златоустовский паук" попросил перевод из "Полярной совы" - РИА Новости, 20.08.2025

"Златоустовский паук" попросил перевод из "Полярной совы"

Пожизненно осужденный Николай Мозгляков, обвиняемый в убийстве двух школьниц в городе Златоуст в Челябинской области, просит перевести его из "Полярной совы" в... РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пожизненно осужденный Николай Мозгляков, обвиняемый в убийстве двух школьниц в городе Златоуст в Челябинской области, просит перевести его из "Полярной совы" в другую колонию, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Мозгляков, получивший прозвище за татуировки на руках, отбывает пожизненное наказание в колонии, расположенной за полярным кругом. Он обратился в суд с иском к ФСИН. Как указано в материалах, он просит о переводе в другое исправительное учреждение и компенсации морального вреда. Замоскворецкий суд столицы отклонил иск, но осужденный подал апелляционную жалобу. Теперь этот вопрос предстоит решить Мосгорсуду, дата заседания пока не назначена. Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Его признали виновным в изнасиловании двух семиклассниц, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Тела двух девочек обнаружили в лесу в районе кладбища в Златоусте. На теле одной из девочек были обнаружены следы удушения, у второй - множественные колото-резаные раны. Эти убийства вызвали широкий общественный резонанс. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым.

