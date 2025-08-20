Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли попытки Пентагона создать флот беспилотных лодок - РИА Новости, 20.08.2025
15:34 20.08.2025
СМИ раскрыли попытки Пентагона создать флот беспилотных лодок
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пентагон пытается создать флот беспилотных лодок военного назначения, однако ведомство терпит трудности из-за технических поломок, передает агентство Рейтер со ссылкой на дюжину неназванных источников. Как уточняет агентство, США стремятся создать автономный военно-морской флот, способный передвигаться группами и без командования человеком. На один подобный катер уходит до нескольких миллионов долларов. Отмечается, что представители военного командования США много раз заявляли о необходимости подобного автономного флота для того, "чтобы помешать потенциальному продвижению КНР через Тайваньский пролив". В своей публикации агентство перечисляет несколько инцидентов, которые произошли при тестировании автономных лодок. Один из них произошел в Калифорнии в июле, когда беспилотное судно "неожиданно заглохло". Пока американские чиновники пытались справиться с проблемой программного обеспечения судна, другая автономная лодка врезалась в его правый борт, сообщает Рейтер со ссылкой на видео, к которому оно получило доступ. "Эпизод, который ранее не раскрывали общественности, в котором были задействованы два судна, построенные технологическими соперниками минобороны США Saronic Technologies и BlackSea Technologies, - это одна из серии недавних неудач, с которыми сталкивается Пентагон при попытке создать флот автономных лодок", - заявила агентству дюжина человек, осведомленных о программе. Рейтер также упоминает другой инцидент, который произошел за несколько недель до этого при тестировании ВВС США. Как заявили агентству четыре неназванных источника, знакомые с ситуацией, во время буксировки автономное судно неожиданно ускорилось и перевернуло другую лодку, которая его буксировала. В результате капитан лодки-буксира оказался в воде, но не пострадал. Рейтер уточняет, про помимо технических поломок Пентагон столкнулся также с другой трудностью. Так, у подразделения, занимающегося сбором данных беспилотными суднами, уволили главного адмирала, однако агентство не уточняет его фамилию. "После последнего инцидента с беспилотным судном отдел оборонных инноваций Пентагона (DIU), который приобрел технологию для испытаний, на неопределенный срок приостановил контракт стоимостью около 20 миллионов долларов с (американской военной компанией-ред.) L3Harris Technologies", - заявили агентству два неназванных источника, знакомые с ситуацией. Как уточняет агентство, L3Harris Technologies является одной из компаний, предоставляющих автономное программное обеспечение, используемое для управления некоторыми судами.
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пентагон пытается создать флот беспилотных лодок военного назначения, однако ведомство терпит трудности из-за технических поломок, передает агентство Рейтер со ссылкой на дюжину неназванных источников.
Как уточняет агентство, США стремятся создать автономный военно-морской флот, способный передвигаться группами и без командования человеком. На один подобный катер уходит до нескольких миллионов долларов. Отмечается, что представители военного командования США много раз заявляли о необходимости подобного автономного флота для того, "чтобы помешать потенциальному продвижению КНР через Тайваньский пролив".
В своей публикации агентство перечисляет несколько инцидентов, которые произошли при тестировании автономных лодок. Один из них произошел в Калифорнии в июле, когда беспилотное судно "неожиданно заглохло". Пока американские чиновники пытались справиться с проблемой программного обеспечения судна, другая автономная лодка врезалась в его правый борт, сообщает Рейтер со ссылкой на видео, к которому оно получило доступ.
"Эпизод, который ранее не раскрывали общественности, в котором были задействованы два судна, построенные технологическими соперниками минобороны США Saronic Technologies и BlackSea Technologies, - это одна из серии недавних неудач, с которыми сталкивается Пентагон при попытке создать флот автономных лодок", - заявила агентству дюжина человек, осведомленных о программе.
Рейтер также упоминает другой инцидент, который произошел за несколько недель до этого при тестировании ВВС США. Как заявили агентству четыре неназванных источника, знакомые с ситуацией, во время буксировки автономное судно неожиданно ускорилось и перевернуло другую лодку, которая его буксировала. В результате капитан лодки-буксира оказался в воде, но не пострадал.
Рейтер уточняет, про помимо технических поломок Пентагон столкнулся также с другой трудностью. Так, у подразделения, занимающегося сбором данных беспилотными суднами, уволили главного адмирала, однако агентство не уточняет его фамилию.
"После последнего инцидента с беспилотным судном отдел оборонных инноваций Пентагона (DIU), который приобрел технологию для испытаний, на неопределенный срок приостановил контракт стоимостью около 20 миллионов долларов с (американской военной компанией-ред.) L3Harris Technologies", - заявили агентству два неназванных источника, знакомые с ситуацией.
Как уточняет агентство, L3Harris Technologies является одной из компаний, предоставляющих автономное программное обеспечение, используемое для управления некоторыми судами.
