Россия и Йемен будут укреплять медийное партнерство

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости и йеменское новостное агентство SABA заключили соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен контентом на английском и арабском языках, а также проведение обучающих тренингов и совместных информационных мероприятий. Подписантом от российской стороны выступил директор по международному сотрудничеству Василий Пушков, от йеменской – генеральный директор и главный редактор Абдулла Хизам.По итогам церемонии подписания Василий Пушков отметил: "История отношений России и Йемена насчитывает почти 100 лет, и за это время нашим странам удалось сблизиться на самых разных уровнях. Сегодня наше сотрудничество продолжает развиваться и в одной из важнейших сфер, обеспечивающих мост между нашими культурами – медийной. Очень надеюсь, что соглашение, подписанное с правительственным новостным агентством SABA в год 35-летия объединения Йемена, станет очередным шагом по выстраиванию долгосрочного партнерства и дружбы".

