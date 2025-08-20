Рейтинг@Mail.ru
Россия и Йемен будут укреплять медийное партнерство - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/partnerstvo-2036489969.html
Россия и Йемен будут укреплять медийное партнерство
Россия и Йемен будут укреплять медийное партнерство - РИА Новости, 20.08.2025
Россия и Йемен будут укреплять медийное партнерство
Информационное агентство РИА Новости и йеменское новостное агентство SABA заключили соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен контентом на английском и РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T13:15:00+03:00
2025-08-20T13:15:00+03:00
россия
йемен
риа новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036489209_0:405:2922:2048_1920x0_80_0_0_15920a8d4cd806d1a22263310b672f71.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости и йеменское новостное агентство SABA заключили соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен контентом на английском и арабском языках, а также проведение обучающих тренингов и совместных информационных мероприятий. Подписантом от российской стороны выступил директор по международному сотрудничеству Василий Пушков, от йеменской – генеральный директор и главный редактор Абдулла Хизам.По итогам церемонии подписания Василий Пушков отметил: "История отношений России и Йемена насчитывает почти 100 лет, и за это время нашим странам удалось сблизиться на самых разных уровнях. Сегодня наше сотрудничество продолжает развиваться и в одной из важнейших сфер, обеспечивающих мост между нашими культурами – медийной. Очень надеюсь, что соглашение, подписанное с правительственным новостным агентством SABA в год 35-летия объединения Йемена, станет очередным шагом по выстраиванию долгосрочного партнерства и дружбы".
https://ria.ru/20250819/sputnik-2036300662.html
россия
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036489209_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_3b200851dcaa68c0569a068425cdf8a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, йемен, риа новости
Россия, Йемен, РИА Новости

Россия и Йемен будут укреплять медийное партнерство

© РИА Новости / Анастасия ПетроваДиректор по международному сотрудничеству Василий Пушков на церемонии подписания соглашения с йеменским новостным агенством SABA
Директор по международному сотрудничеству Василий Пушков на церемонии подписания соглашения с йеменским новостным агенством SABA - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Директор по международному сотрудничеству Василий Пушков на церемонии подписания соглашения с йеменским новостным агенством SABA
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости и йеменское новостное агентство SABA заключили соглашение о сотрудничестве, подразумевающее обмен контентом на английском и арабском языках, а также проведение обучающих тренингов и совместных информационных мероприятий. Подписантом от российской стороны выступил директор по международному сотрудничеству Василий Пушков, от йеменской – генеральный директор и главный редактор Абдулла Хизам.
По итогам церемонии подписания Василий Пушков отметил: "История отношений России и Йемена насчитывает почти 100 лет, и за это время нашим странам удалось сблизиться на самых разных уровнях. Сегодня наше сотрудничество продолжает развиваться и в одной из важнейших сфер, обеспечивающих мост между нашими культурами – медийной. Очень надеюсь, что соглашение, подписанное с правительственным новостным агентством SABA в год 35-летия объединения Йемена, станет очередным шагом по выстраиванию долгосрочного партнерства и дружбы".
SputnikPro: лекция Будущее международной медиаиндустрии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Стартовал очный модуль SputnikPro с участием 25 журналистов из 19 стран
Вчера, 14:53
 
РоссияЙеменРИА Новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала