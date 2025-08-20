Рейтинг@Mail.ru
На поддержку Зеленского уходит больше, чем на всю Африку, заявили в МИД - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/pankin-2036467061.html
На поддержку Зеленского уходит больше, чем на всю Африку, заявили в МИД
На поддержку Зеленского уходит больше, чем на всю Африку, заявили в МИД - РИА Новости, 20.08.2025
На поддержку Зеленского уходит больше, чем на всю Африку, заявили в МИД
На поддержку режима Владимира Зеленского по линии Всемирного банка уходит больше, чем на поддержку всей Африки, заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:29:00+03:00
2025-08-20T11:29:00+03:00
в мире
африка
китай
индия
александр панкин
владимир зеленский
всемирный банк
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035934909_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4ddbbe635b8373a9fda7074b94748229.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На поддержку режима Владимира Зеленского по линии Всемирного банка уходит больше, чем на поддержку всей Африки, заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин. Секретариаты и институты финансового, экономического управления оказались под серьезным политическим влиянием Запада и сотрудников, которые там работают, например, в МВФ, Всемирном банке, указал дипломат. "Перераспределение ресурсов происходит сугубо в политическом русле, вплоть до поддержки режима Зеленского. На эту поддержку по линии банка идет больше, чем на поддержку всей Африки", - сказал он в ходе выступления на Всемирном форуме "Новая эпоха – новые пути". При этом роль ВТО сведена на нет, отметил Панкин. Поэтому нужно искать иные механизмы взаимодействия, взаимосвязанности учета интересов, сказал он. "Большое евразийское партнерство может стать тем рамочным механизмом, где интересы всех могут быть учтены… Правила игры могут устанавливаться всеми", - добавил Панкин. "Мы ведем работу по популяризации Большого евразийского партнерства с нашими партнерами, с Китаем, с Индией, с нашими партнерами из интеграционных объединений", - подчеркнул дипломат. -0-
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000860197.html
https://ria.ru/20241111/afrika-1982993771.html
африка
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035934909_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_43ea68676ef698a8ba2d908c1e68995f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, китай, индия, александр панкин, владимир зеленский, всемирный банк, мвф, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Африка, Китай, Индия, Александр Панкин, Владимир Зеленский, Всемирный банк, МВФ, Всемирная торговая организация (ВТО)
На поддержку Зеленского уходит больше, чем на всю Африку, заявили в МИД

Замглавы МИД Панкин: на поддержку режима Зеленского уходит больше, чем на Африку

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. На поддержку режима Владимира Зеленского по линии Всемирного банка уходит больше, чем на поддержку всей Африки, заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Панкин.
Секретариаты и институты финансового, экономического управления оказались под серьезным политическим влиянием Запада и сотрудников, которые там работают, например, в МВФ, Всемирном банке, указал дипломат.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
МВФ и Всемирный банк ставят рекорды по поддержке Зеленского, заявил Лавров
21 февраля, 17:11
"Перераспределение ресурсов происходит сугубо в политическом русле, вплоть до поддержки режима Зеленского. На эту поддержку по линии банка идет больше, чем на поддержку всей Африки", - сказал он в ходе выступления на Всемирном форуме "Новая эпоха – новые пути".
При этом роль ВТО сведена на нет, отметил Панкин. Поэтому нужно искать иные механизмы взаимодействия, взаимосвязанности учета интересов, сказал он.
"Большое евразийское партнерство может стать тем рамочным механизмом, где интересы всех могут быть учтены… Правила игры могут устанавливаться всеми", - добавил Панкин.
"Мы ведем работу по популяризации Большого евразийского партнерства с нашими партнерами, с Китаем, с Индией, с нашими партнерами из интеграционных объединений", - подчеркнул дипломат. -0-
Представитель СМИ ведет съемку выступления президента России Владимира Путина по итогам II Саммита Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Ямб сравнила политику Путина и Зеленского по отношению к Африке
11 ноября 2024, 05:55
 
В миреАфрикаКитайИндияАлександр ПанкинВладимир ЗеленскийВсемирный банкМВФВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала