Панде Катюше из Московского зоопарка подарили цветок из бамбука
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили цветок из бамбука - РИА Новости, 20.08.2025
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили цветок из бамбука
Цветок из бамбука подарили панде Катюше из Московского зоопарка в преддверии ее дня рождения, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Цветок из бамбука подарили панде Катюше из Московского зоопарка в преддверии ее дня рождения, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "Сегодня Катюше вручили бамбуковый цветочек. Мастера-зоологи продолжают удивлять", — говорится в публикации. Панде исполнится два года 24 августа, по такому случаю в зоопарке на этой неделе проходит празднование.На видео, опубликованном зоопарком, Катюша внимательно изучает подарок, собирая по дороге лакомства. Затем она его обнюхала, решила разобрать и попробовать на вкус.
Цветок из бамбука для панды Катюши
Цветок из бамбука для панды Катюши
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили цветок из бамбука
