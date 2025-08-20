https://ria.ru/20250820/panda-2036527499.html

Панде Катюше из Московского зоопарка подарили цветок из бамбука

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Цветок из бамбука подарили панде Катюше из Московского зоопарка в преддверии ее дня рождения, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "Сегодня Катюше вручили бамбуковый цветочек. Мастера-зоологи продолжают удивлять", — говорится в публикации. Панде исполнится два года 24 августа, по такому случаю в зоопарке на этой неделе проходит празднование.На видео, опубликованном зоопарком, Катюша внимательно изучает подарок, собирая по дороге лакомства. Затем она его обнюхала, решила разобрать и попробовать на вкус.

