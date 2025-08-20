Рейтинг@Mail.ru
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили цветок из бамбука - РИА Новости, 20.08.2025
Хорошие новости
 
15:40 20.08.2025 (обновлено: 16:20 20.08.2025)
Панде Катюше из Московского зоопарка подарили цветок из бамбука
Цветок из бамбука подарили панде Катюше из Московского зоопарка в преддверии ее дня рождения, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Цветок из бамбука подарили панде Катюше из Московского зоопарка в преддверии ее дня рождения, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "Сегодня Катюше вручили бамбуковый цветочек. Мастера-зоологи продолжают удивлять", — говорится в публикации. Панде исполнится два года 24 августа, по такому случаю в зоопарке на этой неделе проходит празднование.На видео, опубликованном зоопарком, Катюша внимательно изучает подарок, собирая по дороге лакомства. Затем она его обнюхала, решила разобрать и попробовать на вкус.
Цветок из бамбука для панды Катюши
Цветок из бамбука для панды Катюши
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Цветок из бамбука подарили панде Катюше из Московского зоопарка в преддверии ее дня рождения, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.
"Сегодня Катюше вручили бамбуковый цветочек. Мастера-зоологи продолжают удивлять", — говорится в публикации.
Панде исполнится два года 24 августа, по такому случаю в зоопарке на этой неделе проходит празднование.
На видео, опубликованном зоопарком, Катюша внимательно изучает подарок, собирая по дороге лакомства. Затем она его обнюхала, решила разобрать и попробовать на вкус.
Панда Катюша - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Панде Катюше из Московского зоопарка будут искать жениха
2 августа, 16:55
 
Хорошие новостиМосковский зоопаркПанда КатюшаОбщество
 
 
