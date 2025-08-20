Рейтинг@Mail.ru
Реализация проекта по сохранению памятников начнется в Ярославской области
11:45 20.08.2025
Реализация проекта по сохранению памятников начнется в Ярославской области
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. При поддержке министерства культуры России в Ярославской области начинается реализация федеральной программы "Консервация объектов культурного наследия", сообщил глава региона Михаил Евраев. Заявки, поданные областью в рамках данной программы в прошлом году, одобрены министерством культуры России. "При поддержке министерства культуры России начинаем в регионе реализацию федеральной программы "Консервация объектов культурного наследия". Ее цель – остановить разрушение исторических зданий и подготовить их к дальнейшей реставрации", — приводит пресс-служба правительства области слова Евраева. Он уточнил, что уже выданы разрешения на проведение противоаварийных работ в церкви Святой Живоначальной Троицы на Бору в Борисоглебском и в соборе Богоявления в Любиме. На их консервацию было получено 300 миллионов рублей. Также в число объектов, где запланированы эти работы, вошли богадельня имени Карзинкина в Ярославле, колокольня Спасо-Геннадиева монастыря в Любимском округе и колокольня в селе Курба. Церковь Святой Живоначальной Троицы построена в начале XVIII века. В 1930 году она стала центром обновленческого движения в Борисоглебском районе, однако в 1935-м была закрыта. В здании разместили столовую и клуб дома отдыха имени III Интернационала. Собор Богоявления в Любиме возведен в 1798 году на пожертвования прихожан. В советский период здание использовалось как хлебопекарня, котельная и мастерская. Колокольня в селе Курба, также вошедшая в программу консервации, является доминантой храмового ансамбля. Как пояснила заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина, он вошел в число 11 объектов культурного наследия региона, включенных в государственную программу "Сохранение объектов культурного наследия Ярославской области на 2025 – 2029 годы", которая получила поддержку Совета Федерации. Комплекс отличается богатством архитектурных форм. Также в эту программу вошли церковь Петра Митрополита в Переславле-Залесском, собор во имя Христа Спасителя в селе Кукобой, церковь Николы Мокрого в Ярославле, ансамбль Борисоглебского монастыря и другие памятники.
