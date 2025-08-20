Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали членов ОПГ, не выполнявшей оплаченные юридические услуги
22:36 20.08.2025
В Москве задержали членов ОПГ, не выполнявшей оплаченные юридические услуги
В Москве задержали членов ОПГ, не выполнявшей оплаченные юридические услуги - РИА Новости, 20.08.2025
В Москве задержали членов ОПГ, не выполнявшей оплаченные юридические услуги
Участники ОПГ, обвиняемые в заключении договоров с 38 социально незащищенными гражданами о представлении их интересов в судах и не выполнившие своих... РИА Новости, 20.08.2025
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
юридические услуги
мошенники
мошенничество
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Участники ОПГ, обвиняемые в заключении договоров с 38 социально незащищенными гражданами о представлении их интересов в судах и не выполнившие своих обязательств, задержаны в Москве, преступный доход соучастников составил более 19 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. "Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовных дел в отношении пяти участников организованной преступной группы, в том числе адвоката. Они обвиняются в совершении 38 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Следствием установлено, что в период с 2020 по 2024 год организатор и участники, имея умысел на получение нелегального дохода, создали группу для совершения тяжких преступлений. Подчеркивается, что соучастники под видом оказания платных юридических услуг заключили договоры с 38 социально незащищенными гражданами о представлении их интересов в судах, но фигуранты не намеревались исполнять взятые на себя обязательства. Отмечается, что преступный доход соучастников составил более 19 миллионов рублей. Следователями столичного СК фигуранты установлены и задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, допрошены более 30 потерпевших, а также проведены обыски, в ходе которых обнаружены документация, мобильные устройства и электронные носители информации, имеющие значение для следствия.
москва
россия
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), юридические услуги, мошенники, мошенничество
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), юридические услуги, мошенники, Мошенничество
В Москве задержали членов ОПГ, не выполнявшей оплаченные юридические услуги

В Москве задержали членов ОПГ, бравшей деньги за юруслуги и не выполнявшей их

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Участники ОПГ, обвиняемые в заключении договоров с 38 социально незащищенными гражданами о представлении их интересов в судах и не выполнившие своих обязательств, задержаны в Москве, преступный доход соучастников составил более 19 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.
"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовных дел в отношении пяти участников организованной преступной группы, в том числе адвоката. Они обвиняются в совершении 38 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Следствием установлено, что в период с 2020 по 2024 год организатор и участники, имея умысел на получение нелегального дохода, создали группу для совершения тяжких преступлений. Подчеркивается, что соучастники под видом оказания платных юридических услуг заключили договоры с 38 социально незащищенными гражданами о представлении их интересов в судах, но фигуранты не намеревались исполнять взятые на себя обязательства. Отмечается, что преступный доход соучастников составил более 19 миллионов рублей.
Следователями столичного СК фигуранты установлены и задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, допрошены более 30 потерпевших, а также проведены обыски, в ходе которых обнаружены документация, мобильные устройства и электронные носители информации, имеющие значение для следствия.
