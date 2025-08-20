https://ria.ru/20250820/opg-2036609443.html

В Москве задержали членов ОПГ, не выполнявшей оплаченные юридические услуги

В Москве задержали членов ОПГ, не выполнявшей оплаченные юридические услуги - РИА Новости, 20.08.2025

В Москве задержали членов ОПГ, не выполнявшей оплаченные юридические услуги

Участники ОПГ, обвиняемые в заключении договоров с 38 социально незащищенными гражданами о представлении их интересов в судах и не выполнившие своих... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T22:36:00+03:00

2025-08-20T22:36:00+03:00

2025-08-20T22:36:00+03:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

юридические услуги

мошенники

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814797b5982323840c3dfa42805c8a15.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Участники ОПГ, обвиняемые в заключении договоров с 38 социально незащищенными гражданами о представлении их интересов в судах и не выполнившие своих обязательств, задержаны в Москве, преступный доход соучастников составил более 19 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. "Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовных дел в отношении пяти участников организованной преступной группы, в том числе адвоката. Они обвиняются в совершении 38 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Следствием установлено, что в период с 2020 по 2024 год организатор и участники, имея умысел на получение нелегального дохода, создали группу для совершения тяжких преступлений. Подчеркивается, что соучастники под видом оказания платных юридических услуг заключили договоры с 38 социально незащищенными гражданами о представлении их интересов в судах, но фигуранты не намеревались исполнять взятые на себя обязательства. Отмечается, что преступный доход соучастников составил более 19 миллионов рублей. Следователями столичного СК фигуранты установлены и задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, допрошены более 30 потерпевших, а также проведены обыски, в ходе которых обнаружены документация, мобильные устройства и электронные носители информации, имеющие значение для следствия.

https://ria.ru/20250818/moshennik-2036014644.html

https://ria.ru/20250814/moskva-2035273583.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), юридические услуги, мошенники, мошенничество