Операторы БПЛА уничтожили две бронемашины ВСУ в Донбассе

Операторы БПЛА уничтожили две бронемашины ВСУ в Донбассе

ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В районе н.п. Бересток операторы БПЛА одного из подразделений специального назначения выследили и на ходу точным попаданием поразили боевую бронированную машину "Козак" ВСУ. Вблизи Северска было замечено движение по прифронтовой полосе бронетранспортера MaxxPro производства США. Точным попаданием в моторный отсек бронетранспортер был выведен из строя", - сказали в пресс-центре. Отмечается, что операторы ударных БПЛА "Южной" группировки уничтожают оборонительные укрепления и подвоз ВСУ боеприпасов и пехоты, тем самым обеспечивают поддержку российским передовым подразделениям в наступлении.

