Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА уничтожили две бронемашины ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/operatory-2036500416.html
Операторы БПЛА уничтожили две бронемашины ВСУ в Донбассе
Операторы БПЛА уничтожили две бронемашины ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 20.08.2025
Операторы БПЛА уничтожили две бронемашины ВСУ в Донбассе
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:02:00+03:00
2025-08-20T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
северск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936626378_0:107:3348:1990_1920x0_80_0_0_91179be8f30dec62da2bd1e2cc507948.jpg
ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В районе н.п. Бересток операторы БПЛА одного из подразделений специального назначения выследили и на ходу точным попаданием поразили боевую бронированную машину "Козак" ВСУ. Вблизи Северска было замечено движение по прифронтовой полосе бронетранспортера MaxxPro производства США. Точным попаданием в моторный отсек бронетранспортер был выведен из строя", - сказали в пресс-центре. Отмечается, что операторы ударных БПЛА "Южной" группировки уничтожают оборонительные укрепления и подвоз ВСУ боеприпасов и пехоты, тем самым обеспечивают поддержку российским передовым подразделениям в наступлении.
https://ria.ru/20241207/kurakhovo-1987939761.html
донбасс
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936626378_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_be4ff8fb5f29d678451884b83f31a2ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, северск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Северск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Операторы БПЛА уничтожили две бронемашины ВСУ в Донбассе

Операторы БПЛА "Южной" группировки уничтожили две боевые машины ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОператоры БПЛА
Операторы БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Операторы БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"В районе н.п. Бересток операторы БПЛА одного из подразделений специального назначения выследили и на ходу точным попаданием поразили боевую бронированную машину "Козак" ВСУ. Вблизи Северска было замечено движение по прифронтовой полосе бронетранспортера MaxxPro производства США. Точным попаданием в моторный отсек бронетранспортер был выведен из строя", - сказали в пресс-центре.
Отмечается, что операторы ударных БПЛА "Южной" группировки уничтожают оборонительные укрепления и подвоз ВСУ боеприпасов и пехоты, тем самым обеспечивают поддержку российским передовым подразделениям в наступлении.
Солдат ВСУ на блокпосту возле Курахово - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Российский беспилотник уничтожил подразделение ВСУ в Курахово
7 декабря 2024, 22:37
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассСеверскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала