В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников

В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.08.2025

В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников

20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, добавил губернатор.

