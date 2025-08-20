https://ria.ru/20250820/opasnost-2036605172.html

В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников

2025-08-20T21:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Тelegram-канале. "Опасность по БПЛА - Херсонская область", - написал глава региона. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

