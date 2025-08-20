https://ria.ru/20250820/opasnost-2036605172.html
В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников
В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.08.2025
В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Тelegram-канале. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T21:43:00+03:00
2025-08-20T21:43:00+03:00
2025-08-20T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Тelegram-канале. "Опасность по БПЛА - Херсонская область", - написал глава региона. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Херсонской области объявили опасность атаки беспилотников
На территории Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА