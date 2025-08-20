Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
16:21 20.08.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили на территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
ТУЛА, 20 авг — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении.
белгородская область
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

На всей территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

ТУЛА, 20 авг — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении.
