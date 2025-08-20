https://ria.ru/20250820/opasnost-2036536503.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
ТУЛА, 20 авг — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении.
